ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Mayıs'ta Düştü - Son Dakika
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ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Mayıs'ta Düştü

25.06.2026 16:29
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Mayıs ayında ABD'de dayanıklı mal siparişleri yüzde 4,5 azalarak 332,1 milyar dolara geriledi.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı mayısta yüzde 4,5 azalış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin dayanıklı mal sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,5 azalarak 332,1 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mal siparişlerinin tutarının bu dönemde yüzde 5 azalması yönündeydi.

Art arda iki aylık yükselişin ardından azalış gösteren dayanıklı mal siparişlerinin tutarı nisanda yüzde 8,5 artmıştı.

Dayanıklı mal siparişlerinde bu dönemde yaşanan düşüşte, ulaşım ekipmanları siparişlerindeki yüzde 14'lük azalış etkili oldu.

Ulaşım hariç siparişler mayısta yüzde 1,3 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 4,6 düştü.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Mayıs'ta Düştü - Son Dakika

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