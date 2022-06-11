ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı - Son Dakika
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ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı

11.06.2022 00:20

ABD'de enflasyonun 40 yılın zirvesini görmesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden, bunun nedenin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olduğunu ifade etti. Biden, "Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni" dedi.

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. ABD Başkanı Joe Biden açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi raporunun ardından ülkedeki enflasyon artışı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"FİYATLARI AŞAĞI ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

ABD Başkanı Biden, enflasyonla mücadelenin "en büyük ekonomik öncelik" olduğunu belirtirken, ülkedeki yüksek fiyatlara Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğunu ifade etti. Biden, "Ukrayna'da özgürlüğü savunmak için çalışmalarımıza devam ederken, ABD'de fiyatları aşağı çekmek için de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapmalıyız" dedi.

"ABD REKOR MİKTARDA PETROL ÜRETECEK"

Biden, "Benzin pompasındaki fiyatlar enflasyonun önemli bir parçası ve Ukrayna'daki savaş bunun en önemli nedeni. ABD gelecek yıl rekor miktarda petrol üretme yolunda ilerliyor. Ancak, ülkedeki petrol ve gaz ve rafineri endüstrilerinin, aşırı kar elde etmek için Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu zorlukları kullanmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

PETROL VE GAZ ŞİRKETLERİNE ÇAĞRI

Biden petrol ve gaz şirketlerine "aşırı kar" gütmeme çağrısında bulunarak, ABD Kongresi'nden halkın yüksek fiyatlar ile mücadele etmesine yardımcı olacak bir yasa çıkarmasını istedi. Biden, "Kongre'yi bu ay nakliye maliyetlerini azaltmak için bir yasa tasarısı hazırlamaya ve masama getirmeye çağırıyorum, böylece malların fiyatını düşürebiliriz" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı - Son Dakika
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