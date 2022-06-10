ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi! - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi!

10.06.2022 15:48
ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi!

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya artarak tekrar 40 yılın zirvesini gördü. Piyasalar enflasyonun yüzde 8,3 olacağı yönünde bir beklenti içerisindeydi.

Tüm dünyanın gözü çevrildiği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Piyasa beklentisi mayıs ayında ABD'de enflasyonun yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD enflasyonu, nisan ayında yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşirken; mart ayı enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.

NEDEN ÖNEMLİ?

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikasının hızı konusunda belirleyici olabileceği için oldukça kritik önemde bulunuyor. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı 14-15 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Piyasalar bu toplantıdan 50 baz puanlık faiz artışı beklerken; toplantı sonrası verilecek mesajlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları dikkatle takip edilecek.

HAZİNE BAKANI YELLEN, ENFLASYONA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" demişti.

YORUMLAR
500
Amerikalıların serveti ilk çeyrekte azaldı Amerikalıların serveti ilk çeyrekte azaldı New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fed, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi! - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi
15:30 Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek
15:29 Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...
15:10 Hindistan'da dehşete düşüren olay! Çeyizlerini geri isteyen adam, çıkan tartışmada karısını diri diri yaktı
15:02 İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
14:56 Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı
14:30 Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 15:53:11. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de mayıs itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 8,6 yükseldi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement