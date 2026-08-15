ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Artışı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-14 Ağustos döneminde önceki haftaya göre 1 artarak 455 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 43 arttı.

Perşembe gününü 87,07 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü de aynı seviyede tamamladı.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 81,25 dolar seviyesinde kapattı.