ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı 6 Arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 artarak 510'a yükseldi.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayınlandı.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Mart tarihlerinde bir önceki haftaya göre 6 artarak 510 oldu.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 79 azaldı.
Perşembe gününü 85,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 85,35 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 81,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Setaş Kimya Firması'nı ziyaret etti. Firma sahibi Fatma Şener tarafından karşılanan Vali Soytürk, fabrikaya geçerek bilgi aldı. Ziyaret sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal da Vali Soytürk'e eşlik etti. Ayrıca, Tekirdağ'da 'Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında toplantı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal ile Ziraat Bankası Bölge Müdürü Murat Öztürk ile bir araya gelerek proje hakkında değerlendirmeler yaptı. Süleymanpaşa'da ise gençler iftar programında bir araya geldi. Tekirdağ Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençler, Değirmenaltı Diyanet Gençlik Merkezi'nde buluştu. İl Müftüsü Mustafa Soykök, gençlerle ramazanın bereketini paylaşmanın heyecan verici olduğunu belirtti ve tüm gençleri Diyanet Gençlik Merkezi'ne davet etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Altıeylül İlçesi Karamanköy Mahallesi'nde iftara katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımsal sulamanın ücretsiz olduğunun müjdesini verdi.
Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, esnafın sorunlarını dinledi ve Nilüfer'e çarşı yapılması önerisine destek verdi. Özdemir, göreve geldiklerinde bir çalıştay düzenleyerek sorunları ele alacaklarını belirtti.
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