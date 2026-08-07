ABD'den İran'a Dijital Varlık Yaptırımı - Son Dakika
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ABD'den İran'a Dijital Varlık Yaptırımı

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ABD, İran'ın yasa dışı finans faaliyetlerine yönelik iki dijital borsa ve gölge bankacılık ağına yaptırım uyguladı.

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettikleri ve yasa dışı finansal faaliyetlere imkan sağladıkları gerekçesiyle iki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kararlarıyla Tahran yönetimi tarafından kullanılan iki büyük dijital varlık borsasının yanı sıra birden fazla ülkede faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan ağı yöneten ve yasa dışı kripto para faaliyetleri ile yaptırımların aşılmasını kolaylaştıran şebekenin liderinin de hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı düzeyde denetlenen dijital varlık platformlarını kullanarak büyük miktarda kripto varlık transfer ettiği ileri sürüldü.

Bu işlemlerin, geniş bir şirket ağı ve fonların kaynağını gizleyen kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonu aracılığıyla yürütüldüğü iddia edilen açıklamada, elde edilen yasa dışı gelirlerin aklanarak İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejim bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığı anlatıldı.

Açıklamada, Shelbit Exchange ile Aban Tether adlı dijital varlık borsalarının yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini destekleyen çok uluslu bir şirket ağının lideri olduğu belirtilen İran doğumlu, Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Siavash Kayvanpour'un da yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

Gölge bankacılık ağı da hedef alındı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada ise "gölge bankacılık" sistemi olarak tanımlanan döviz ağlarına yönelik de yaptırım kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada, bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan ağların hedef alındığı, bu kapsamda çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den İran'a Dijital Varlık Yaptırımı - Son Dakika

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