ABD'den İran'a Yaptırımlar

ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etme çabalarına karşı yeni adımlar atıldığı bildirildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu belirtilen bir "şantaj" mekanizmasında yer alan Persian Gulf Marine Insurance Company ile HormuzSafe Marine Services Authority adlı 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, söz konusu mekanizmanın, ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bıraktığı, bu yolla İran'ın deniz taşımacılığı üzerinden gelir elde ettiği öne sürüldü.

Ayrıca, İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, bu gemilerin sahibi veya işletmecisi olan Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamına alınan gemilerin Marshall Adaları, Mozambik, Barbados ve Vanuatu bayraklı olduğu, bir geminin ise bayrağının bilinmediği bilgisine yer verildi.