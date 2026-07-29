ABD'den İran'a Yaptırımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran'a Yaptırımlar

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelir kaynaklarına yönelik 8 gemi ve 2 şirketi yaptırım listesine ekledi.

ABD yönetimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmesini sağladığı belirtilen 2 şirket ile İran ham petrolü ve petrokimya ürünlerinin taşınmasında rol oynadığı gerekçesiyle 8 gemi ve bunlarla bağlantılı 8 şirketi yaptırım kapsamına aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etme çabalarına karşı yeni adımlar atıldığı bildirildi.

Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu destekli olduğu belirtilen bir "şantaj" mekanizmasında yer alan Persian Gulf Marine Insurance Company ile HormuzSafe Marine Services Authority adlı 2 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, söz konusu mekanizmanın, ticari gemileri Hürmüz Boğazı'ndan geçebilmek için zorunlu denizcilik sigortası satın almaya mecbur bıraktığı, bu yolla İran'ın deniz taşımacılığı üzerinden gelir elde ettiği öne sürüldü.

Ayrıca, İran'ın enerji sevkiyatlarına yönelik baskıyı artırmak amacıyla İran ham petrolü ve petrokimya ürünleri taşıyan 8 geminin de yaptırım kapsamına alındığı belirtilen açıklamada, bu gemilerin sahibi veya işletmecisi olan Çin, Hong Kong ve Marshall Adaları merkezli 8 şirkete de yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamına alınan gemilerin Marshall Adaları, Mozambik, Barbados ve Vanuatu bayraklı olduğu, bir geminin ise bayrağının bilinmediği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Ekonomi, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den İran'a Yaptırımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
Adana’da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü Adana'da husumetlilerin silahlı çatışmasında yoldan geçen genç vurularak öldü
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti

19:55
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis’e geliyor
Erdoğan, Kabine sonrası tarih verdi! Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasal düzenleme Meclis'e geliyor
19:45
Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
19:21
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı
"CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı
18:51
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Şef Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
17:26
6‘lı masanın laneti Oturanın siyasi hayatı bitti
6‘lı masanın laneti! Oturanın siyasi hayatı bitti
17:07
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 20:06:40. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'den İran'a Yaptırımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.