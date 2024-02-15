ABD'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'den Türkiye'ye LNG Gemisi Yola Çıktı

ABD\'den Türkiye\'ye LNG Gemisi Yola Çıktı

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan Gaslog Windsor adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 17 Şubat'ta Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerine göre, 30 Ocak'ta ABD'den ayrılan gemi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor. 180 bin metreküp kapasiteli gemi, 17 Şubat'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşacak. Bermuda bandıralı gemi 2020 yılında inşa edilmiştir.

15.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Windsor" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 17 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 30 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

180 bin metreküp kapasiteli geminin, 17 Şubat'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi 2020'de inşa edilmişti.

Kaynak: AA

Türkiye, Denizcilik, Ulaşım, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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