ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında

11.06.2025 16:19
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ABD'de TÜFE, mayıs ayında aylık %0,1, yıllık %2,4 artış gösterdi; barınma maliyeti öne çıktı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun bu dönemde nisanda olduğu gibi aylık yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Ülkede TÜFE, mayısta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması bekleniyordu. Yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,3 ile Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetmişti.

Barınma maliyetlerindeki artış öne çıktı

Barınma maliyetleri, mayısta aylık yüzde 0,3 artarak tüm kalemlerdeki aylık artışta etkili başlıca faktör oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3,9 yükseldi.

Aynı dönemde gıda fiyatları aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,9 arttı.

Enerji maliyetleri ise mayısta aylık bazda yüzde 1 ve yıllık bazda yüzde 3,5 düştü.

Çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaldı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, mayısta aylık yüzde 0,1 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında - Son Dakika

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