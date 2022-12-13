Füzyon konusunda çığır açacak gelişme! ABD Enerji Bakanı duyurdu - Son Dakika
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Füzyon konusunda çığır açacak gelişme! ABD Enerji Bakanı duyurdu

13.12.2022 21:51

Sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiklerini duyuran ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarındaki bilim adamlarının gerçekleştirdiği füzyon enerjisi buluşuna dair basın toplantısı düzenledi. Ulusal Ateşleme Tesisindeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı.

60 YILDIR ARAŞTIRILIYOR

Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, "Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri" değerlendirmesinde bulundu. Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.

TEMİZ ENERJİDE KULLANILACAK

Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor." dedi. Temiz enerji üretiminde kullanılabilecek bu "dönüm noktasının" ABD'yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi. Granholm, "Bugün dünyaya Amerika'nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz" diye konuştu.

"TARİH KİTAPLARINA GEÇECEK"

Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, 'gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek' için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.

FÜZYON NEDİR?

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada füzyonun iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olduğu belirtildi. Açıklamada Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarının deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Füzyon konusunda çığır açacak gelişme! ABD Enerji Bakanı duyurdu - Son Dakika

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