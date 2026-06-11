ABD Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika
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ABD Ham Petrol Stokları Azaldı

11.06.2026 08:49
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ABD'nin ticari ham petrol stokları 7.2 milyon varil azaldı, üretim ise arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 7 milyon 200 bin varil azalışla 426 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 900 bin varil azalarak 349 milyon 200 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 200 bin varil artışla 215 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 92 bin varil artarak 13 milyon 799 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 509 bin varil azalışla 5 milyon 888 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 34 bin varil azalışla 4 milyon 840 bin varil oldu.

EIA'nın "Haziran 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 720 bin varil olması bekleniyor.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Ham Petrol Stokları Azaldı - Son Dakika

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