ABD Hazine Bakanı: Altın Rezervleri Değerlendirilmeyecek

Ekonomi

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin altın rezervlerinin yeniden değerlendirilmesini düşünmediğini belirterek, "Varlık fonundan bahsederken 'Bilançoyu paraya dönüştüreceğiz.' dediğimde aklımda olan bu değildi." dedi.

Bessent, Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yaptığı her şeyin "dezenflasyonist" olacağını öne sürerek, enerji maliyetlerini düşüreceklerini, düzenlemeleri azaltacaklarını ve vergi indirimlerini kalıcı hale getireceklerini, böylelikle gelir artışı ve maliyet düşüşü sağlayacaklarını anlattı.

Tarifeler nedeniyle bir fiyat ayarlaması yapılırsa bu durumun geçici olacağını savunan Bessent, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri düşürmesini uzun süre engellemeyeceğini ifade etti.

Bessent, Fed'in politika gevşemesine gitmesinin ABD'nin uzun vadeli hazine tahvili faizlerinin yükselmesine neden olup olmadığına yönelik soruya cevaben, geçen yıl eylül ayındaki faiz indiriminin boyutunun büyük olduğunu düşündüğünü, piyasanın da buna tepki verdiğini dile getirdi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin Trump'ın göreve başlamasından sonra her hafta düştüğünü kaydeden Bessent, bunun devam etmesinin harika olacağını söyledi.

Bessent, düzenlemelerin yüksek enflasyona katkı yaptığını öne sürdü.

"Fort Knox'a gitmeyi planlamıyorum"

Değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerinin denetlenebileceğine dair soruya yanıt olarak Bessent, Kentucky'de bulunan tesise gitme planının olmadığını belirtti.

Bessent, Fort Knox'ta her yıl bir denetim yapıldığını dile getirerek, 30 Eylül 2024 tarihli rapora göre tüm altının orada olduğunu, tesise gitmek isteyen herhangi bir ABD senatörünün Hazine Bakanlığı aracılığıyla ziyaret ayarlayabileceğini kaydetti.

ABD'nin altın rezervlerinin yeniden değerlendirilmesini düşünmediğini vurgulayan Bessent, "Varlık fonundan bahsederken 'Bilançoyu paraya dönüştüreceğiz.' dediğimde aklımda olan bu değildi." diye konuştu.

"Hala güçlü dolar politikasına sahibiz"

Bessent, Çin'in dünya tarihindeki en dengesiz ekonomi olduğuna dair sözlerini yineleyerek, ciddi bir resesyondan ihracat yoluyla çıkmaya çalıştığını ancak dünyanın geri kalanının bunu yapamayacağını anlattı.

Çinli mevkidaşıyla yarın telefon görüşmesi yapacağından bahseden Bessent, verimli bir görüşme olmasını beklediğini ve Çin'den gelen fentanilin durdurulmasına yönelik konuların gündeme gelebileceğini aktardı.

Bessent, ABD'nin hala "güçlü dolar" politikasına sahip olduğunu vurgulayarak, ancak bunun diğer ülkelerin para birimlerini dolar karşısında zayıflatabileceği veya manipüle edebileceği anlamına gelmediğini, Çin'in para birimine değer biçmenin zor olduğunu ifade etti.

İyi politikalar izlendiği takdirde güçlü dolara sahip olacaklarına dikkati çeken Bessent, "Ticaret ve bütçe açığını azaltırsak, düzenlemeleri azaltırsak, vergi indirimlerini kalıcı hale getirirsek, ABD'yi daha iş dostu yaparsak o zaman dünyadaki tüm rezerv yöneticileri, özel yatırımcılar bundan bir parça isteyecek ve dolar güçlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, diğer ekonomilerin de başarılı bir şekilde yeniden dengelenmesini sağlamaya çalıştıklarını belirterek, Çinli mevkidaşıyla görüşmesinde de bunu söylemeyi planladığını aktardı.

" Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi masada olabilir"

G20 hazine bakanları toplantılarına gitmeyeceğini dile getiren Bessent, bazı mevkidaşlarının da orada olmayacağını, onlarla başkent Washington'daki Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantılarında görüşeceğini bildirdi.

Bessent, terörizm finansmanını öğrenme konusuna büyük zaman ayırdığını belirterek, etkili ve 21. yüzyıla uygun program yürütülüp yürütülmediğine dair yaptırım politikalarını gözden geçirdiğini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Münih'te yaptığı açıklamaları "uygunsuz" olarak nitelendiren Bessent, "Zelenskiy kendisiyle görüştüğümde, Münih'te maden anlaşmasını imzalayacağına dair bana güvence vermişti, ama imzalamadı." diye konuştu.

Bessent, Trump'ın Ukrayna'da daha fazla ekonomik çıkarı olan ABD'nin bir güvenlik kalkanı sağlamaya yönelik planına işaret ederek, Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesinin masada olabileceğinin sinyalini verdi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Olacakların sıralaması şöyleydi: Ukraynalıları ekonomik bağlar yoluyla ABD'ye yaklaştırmak, Amerikan kamuoyunu ikna etmek ve onları yanımıza çekmek. Ardından Ruslara, müzakere masasında gerekirse yaptırımları gündeme getireceğimize dair mesajı vermek." dedi.