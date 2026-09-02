ABD Hazine Bakanı Bessent, G20'de Küresel Dengesizliklerin Büyümeyi Engellediğini Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Hazine Bakanı Bessent, G20'de Küresel Dengesizliklerin Büyümeyi Engellediğini Vurguladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, aşırı ve kalıcı küresel dengesizliklerin büyümeyi engellediğini belirterek, bu dengesizlikleri gidermek için ortak bir anlayış çağrısında bulundu.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel ekonomik dengesizliklerin büyümeyi engellediğini belirterek, dengeyi yeniden sağlama konusunda G20 üyelerine ortak anlayış çağrısı yaptı.

ABD'nin ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın son gününde "Devlet Borcu", "Dengesizlikler" ile "Finansal Okuryazarlık ve Dolandırıcılık" oturumları yapıldı.

Bessent, ilk oturumda yaptığı konuşmada, devlet borcunun, kuruluşundan bu yana G20'nin temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Borç krizlerinin yol açabileceği sorunlara değinen Bessent, "ABD onlarca yıldır, finansal piyasaların işleyişini desteklemek, küresel ekonomiyi güçlendirmek ve borçlu ülkelerin istikrara ve büyümeye dönmesini sağlamak amacıyla yükselen piyasalar ve düşük gelirli ülkelerdeki devlet borcu sorunlarının ele alınmasında öncü bir rol üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Bessent, düşük ve orta gelirli birçok ülkenin borç sıkıntısına karşı savunmasızlığını sürdürdüğüne işaret ederek, bunlardan bazılarının borç yapılandırmasına ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

Bakan Bessent, bu ülkelerin borçlarını ödemeyi sürdürebilmeleri ve zaman içinde borç oranlarını azaltabilmeleri için kalıcı büyümenin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığına dikkati çekti.

"Aşırı ve kalıcı dengesizlikler büyümeyi engeller"

Küresel dengesizliklere dair oturumda da Bessent, kalıcı büyümenin, ülkelerin verimlilik, inovasyon ve yatırım alanlarında adil bir şekilde rekabet etmesini gerektirdiğini vurguladı.

Bessent, "Aşırı ve kalıcı dengesizlikler büyümeyi engeller, ekonomik kırılganlıkları derinleştirir ve küresel refahı zorlayan birçok yolla sınırların ötesine taşar." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomik dengesizliklerin kasıtlı politikaların bir sonucu olduğunu savunan Bessent, hangi politika tercihlerinin dengeyi yeniden sağlayabileceği konusunda ortak bir anlayış oluşturmayı amaçladıklarını anlattı.

Bessent, uluslararası kurumların da kalıcı dengesizlikleri izlemede ve bunları hafifletmek için politika tavsiyeleri sağlamada önemli rol üstlendiğinden bahsetti.

Finansal Okuryazarlık ve Dolandırıcılık oturumunda da Bessent, ekonomik büyümenin yalnızca servet yaratmak değil, servet oluşturma fırsatlarını genişletmek anlamına geldiğini vurguladı.

Amerikalı Z Kuşağı'nın yaklaşık üçte ikisinin temel finansal okuryazarlık sorularının yarısından fazlasını cevaplayamadığına işaret eden Bessent, bu oranı sıfıra indirebileceklerini anlattı.

Bessent, toplantıya katılan bakanları ve merkez bankası başkanlarını, finansal okuryazarlığın nasıl güçlendirilebileceği konusunda görüşlerini paylaşmaya ve tüketicileri dolandırıcılık ve sahtekarlıklardan daha iyi korumak için alabilecekleri önlemleri tartışmaya davet etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, G20 Liderler Zirvesi, Merkez Bankası, Ekonomi, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Bessent, G20'de Küresel Dengesizliklerin Büyümeyi Engellediğini Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 00:54:23. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı Bessent, G20'de Küresel Dengesizliklerin Büyümeyi Engellediğini Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement