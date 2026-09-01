ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklayabiliriz - Son Dakika
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ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklayabiliriz

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik ekonomik operasyon kapsamında bu hafta bir bankanın yaptırım listesine alınabileceğini açıkladı. G20 Maliye Bakanları toplantısı için bulunduğu North Carolina'daki Asheville kentinde konuşan Bessent, İran'ın askeri açıdan büyük kayıplar verdiğini ve ekonomik olarak zor durumda olduğunu, yaptırımların işe yaradığını söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın iki yıl içinde önemini yitireceğini, petrolün boru hatlarıyla taşınacağını ifade etti.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı yürütülen ekonomik operasyon kapsamında bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklanabileceğini kaydetti.

Bessent, ABD'nin ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısı kapsamındaki bir etkinlikte konuştu.

Kovid-19 salgınının iyi yanının "darboğazların nerede olduğunu göstermesi" olduğunu söyleyen Bessent, "Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinde sık sık şunu söylüyorum, onlardan kopmak istemiyoruz ancak riski azaltmak zorundayız." dedi.

Bessent, İran'ın da Hürmüz Boğazı'nı bir "darboğaz" olarak kullanmaya çalıştığını öne sürerek, "Burası ABD için bir darboğaz değil, ancak diğer birçok ülke için öyle. Fakat bu durum iki yıl içinde aşılacak. İki yıl içinde Hürmüz Boğazı değersiz bir su parçası olacak. Petrol, karadan geçen boru hatlarıyla taşınacak." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik ekonomik operasyona da değinen Bessent, İran'a karşı elde edilen ekonomik sonuçların, başlangıçtaki askeri başarı olmadan mümkün olmayacağını kaydetti.

Bessent, İran'ın askeri açıdan büyük kayıplar verdiğine ve ekonomik olarak da zor durumda bulunduğuna işaret ederek, yaptırımların ve ablukanın işe yaradığını anlattı.

Daha önce görülmemiş bir yoğunlukta İran'a baskı yaptıklarını söyleyen Bessent, "Muhtemelen bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklayacağız, sonraki hafta da bir tane daha açıklayacağız." dedi.

Bessent, bu konuda müttefiklerden de destek gördüklerini ifade ederek, İran'ın anlaşma için masaya oturmasını sağlayacaklarını vurguladı.

İran konusunda Çin ile anlaşılamayan konulardan daha çok ortak noktaları olduğunun altını çizen Bessent, "Çinliler, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü olması gerektiği konusunda hemfikir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklayabiliriz - Son Dakika

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