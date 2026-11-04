ABD Hazine Bakanlığı, İran'a petrol taşımada yardım eden Hindistan ağını yaptırımladı

NEW ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımları aşarak petrol taşımacılığı yapmasına yardımcı olan Hindistan merkezli denizcilik ağını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama" operasyonu kapsamında İran'ın gölge filosunu destekleyen "suç ağının" hedef alındığı bildirildi.

Bu çerçevede, Suniel Kumar Sharma ve eşi Jaspreet Preeti Shahid tarafından yönetilen Hindistan merkezli ağın yaptırım listesine eklendiği aktarılan açıklamada, bu kişilerin İran petrolünü taşıyan ve yaptırım uygulanan gemilere sahte bayraklar ve sertifikalar sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu ağ tarafından oluşturulan sahte gemi sicilleri ve denizcilik sertifikalarının yaptırım kapsamındaki gemilerin uluslararası kısıtlamaları aşmasına imkan tanıdığı aktarıldı.

Sahte bayrak altında faaliyet gösteren gemilerin hiçbir geçerli koruma ve tazminat sigortasına sahip olmadığına dikkati çekilen açıklamada, bunun da söz konusu gemilerin kara sularında bulundukları ülkelerin ekonomilerinde milyarlarca dolarlık zarara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), Sharma ve Shahid'in yanı sıra ağla bağlantılı iki kişiyi ve çok sayıda Hindistan merkezli şirketi de yaptırım listesine aldığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Defalarca dile getirdiğimiz üzere, Ekonomik Dışlama Operasyonu kapsamında ya bizden yanasınız ya da bize karşısınız. Nerede olduğunuzu biliyoruz, İran rejimini ister kara, ister deniz, ister hava yoluyla olsun desteklemeye devam edenlere yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.