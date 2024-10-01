ABD İnşaat Harcamaları Ağustosta Düştü

Ekonomi

ABD'de inşaat harcamaları ağustosta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 132 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi söz konusu harcamaların yüzde 0,2 arttığı yönündeydi.

İnşaat harcamaları, temmuzda da yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 134 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu inşaat harcamaları ağustosta yüzde 0,3 artarken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı.