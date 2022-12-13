ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

13.12.2022 18:11

ABD'de kasım ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 7,1'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme sonrası dolar düşerken, euro ve altın yükselişe geçti. Gram altın 1089 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de enflasyon, enerji maliyetlerindeki gerilemenin artan gıda maliyetlerini dengelemesiyle kasımda yavaşladı. Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyonu aylık bazda yüzde 0,1 ile tahminlerin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 7,1'e geriledi.

ÇEKİRDE ENFLASYON YÜZDE 0,2 ARTTI

Gıda ve enerji hariç diğer mal ve hizmetlerdeki genel artışı ifade eden çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında gerçekleşti. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 artıştı. Çekirdek enflasyon böylece aylık bazda bir yıldan uzun sürenin en düşük artışını kaydetti.

YILLIK ARTIŞIN YAVAŞLAMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Verilerin tahminlerin altında kalması enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Ekonomistler enflasyondaki yıllık artışın gelecek yıl yavaşlamaya devam etmesini bekliyor.

DOLAR DÜŞTÜ, EURO VE ALTIN YÜKSELDİ

Verilerin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolarda kısmi bir düşüş gerçekleşirken altın ve euro yükseldi. Karar öncesi 18,64 lira seviyesinde bulunan dolar 18,60'lara kadar geriledi. Euro ise 19,66 liradan 19,85 liraya kadar yükseldi. Altının gram fiyatı ise rekor kırdı.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Karar öncesi 1072 lira seviyelerinde bulunan altının gram fiyatı 1091 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın saat 17.45 itibarıyla rekor seviyeden işlem görmeye devam ederken çeyrek altın 1754 liradan, cumhuriyet altını ise 7 bin 216 liradan satılıyor.

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Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü - Son Dakika
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