Arka lamba sorunu nedeniyle yüz binlerce Tesla geri çağrıldı - Son Dakika
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Arka lamba sorunu nedeniyle yüz binlerce Tesla geri çağrıldı

20.11.2022 12:32

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, arka lamba sorunu nedeniyle 321 binden fazla aracını geri çağırma listesine ekledi. Şirket, geri çağırmanın ekim ayı sonunda büyük ölçüde dış pazarlardan gelen ve aracın arka lambalarının yanmadığını ifade eden müşteri şikayetlerinin ardından geldiğini açıkladı.

Tesla, ABD'de 321 binden fazla aracı, arka lambaların aralıklı olarak yanmadığı gerekçesiyle geri çağırdığını duyurdu. Haber, şirketin cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 30 bin Model X otomobilini ön yolcu hava yastığının yanlış açılmasına neden olabilecek bir sorun nedeniyle geri çağırmasının ardından geldi. Ardı ardına gelen geri çağırmalar nedeniyle, şirket hisseleri yüzde 3 düştü ve son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

UZAKTAN GÜNCELLEME YAYINLANACAK

Elektrikli araç üreticisi, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderdiği dosyada, arka lambayla ilgili geri çağırmanın bazı 2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarını kapsadığını söyledi. Teksas merkezli Tesla, arka ışık sorununu düzeltmek için uzaktan bir güncelleme yayınlayacağını ve geri çağırmayla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma raporu olmadığını söyledi.

GERİ ÇAĞIRMA KARARI MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİNİN ARDINDAN GELDİ

Şirket, geri çağırmanın, ekim ayı sonunda büyük ölçüde dış pazarlardan gelen ve aracın arka lambalarının yanmadığını iddia eden müşteri şikayetlerinin ardından geldiğini belirtti. Araştırma sonucunda, nadir durumlarda, araç uyandırma işlemi sırasında yanlış arıza tespitlerine neden olabilecek bir anormallik nedeniyle ışıkların aralıklı olarak çalışmayabileceği tespit edildi. NHTSA verilerine göre Tesla, 2022'de ABD'de 3,7 milyondan fazla aracı kapsayan 19 geri çağırma açıkladı.

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Tesla Motors, Ekonomi, Son Dakika

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