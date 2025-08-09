ABD'nin Brezilya'ya Uyguladığı Tarife Kahve Piyasasını Sınırlı Etkiledi

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, "ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisi sınırlı. Piyasalar hala ABD'nin Brezilya'ya gümrük vergisi kararının ABD kahve ithalatı ve tüketimi üzerinde ne gibi bir etki yaratabileceğini ölçmeye çalışıyor." dedi.

ABD, Brezilya'ya yüzde 50 ithalat vergisi uygulamaya başlarken, bu vergilere kahvenin de dahil edilmesi küresel kahve ticaretine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirdi.

Bu kararla birlikte küresel kahve arzının ne durumda olabileceği ve bunun fiyatlara ne şekilde yansıyacağı kahve yatırımcılarını ilgilendiren ana konular arasında yer alıyor.

Brezilya küresel kahve üretiminde önde gelirken, ABD de ülkenin kahve ihracatında en önemli pazarları arasında yer alıyor.

Son dönemde iklimsel olaylar kahve piyasasını etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından Brezilya'nın da etkilenmesi gözlerin kahve piyasasına çevrilmesine neden oldu.

Brezilya'nın başka pazarlara yönelebileceği öngörüleri öne çıkarken, Brezilya'ya vergi uygulamasının arz endişelerine neden olup olmayacağı da belirsizlikler içeriyor.

Kahve tüccarlarının vergilerden kaçınmak amacıyla transit ticaret yoluna gitme ihtimali ise maliyetleri artırma riski taşıyor.

Kahve fiyatları bu yıl tarihi zirveyi gördükten sonra tepetaklak oldu

2025 yılı kahve fiyatlarında sert dalgalanmaların görüldüğü bir dönem olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene dünyanın en büyük Arabica üreticisi Brezilya ve robusta çekirdeğinin ana üreticisi Vietnam'daki sıkılaşan arz görünümünün etkisiyle sert yükselen kahvenin libre fiyatı ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladıktan hemen sonra Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarıyla 4,2995 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Brezilya ve Vietnam'da havanın kurak olması nedeniyle üretime yönelik endişeler kahve fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer almıştı.

Ancak daha sonra kahve fiyatları düşüşe geçerek yıl içerisinde 2,7725 dolara kadar geriledi. Fiyatların çok yükselmiş olması nedeniyle uzun vadeli alımların nispeten ertelenmesi kahve fiyatlarındaki düşüşün ana sebeplerinden biri oldu.

Kolombiya'da kahve üretiminin 29 yılın en yüksek seviyelerine çıkması, Brezilya'da beklenen yağışlar, kahve üreticilerinin yüksek fiyatlardan dolayı kahve alımı için çekimser kalmasından dolayı kahve fiyatlarında kar satışları görüldü.

Kahvenin libre fiyatında yıl başından bu yana yüzde 7'nin üzerinde kayıplar görüldü. Bu durumların yanına ABD Başkanı Trump'ın Brezilya'ya uyguladığı gümrük vergisi tarifelerinin olası etkileri de merak konusu oldu.

Ancak kahvenin libre fiyatının uzun zamandır 2-3 dolar bandında seyrettiği görülünce ABD'nin Brezilya için uyguladığı gümrük vergilerinin henüz kahve için kayda değer bir etki oluşturmadığı görülüyor.

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede ABD'nin Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifelerinin kahve piyasasına etkisinin sınırlı olduğunu belirtti.

Hansen, piyasaların hala ABD'nin Brezilya'ya gümrük vergisi kararının ABD kahve ithalatı ve tüketimi üzerinde ne gibi bir etki yaratabileceğini ölçmeye çalıştığını ifade etti.

ABD'de işlem gören Arabica kahve vadeli işlem sözleşmelerinin Orta ve Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinden yapılan teslimatlarda dünyanın referans noktası olduğunu belirten Hansen, bu nedenle fiyatların sadece ABD iç pazarındaki fiyatları yansıtmayacağını vurguladı.

Hansen, gümrük vergisi tarifelerinin Brezilya'nın dış ticaretini ne kadar etkileyebileceğini söyleyebilmek için çok erken olduğunu kaydetti.