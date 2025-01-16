ABD Perakende Satışları Aralık'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Perakende Satışları Aralık'ta Artış Gösterdi

Aralık 2024'te ABD perakende satışları aylık %0,4 artarak 729,2 milyar dolara yükseldi.

16.01.2025 18:48
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ABD'de perakende satışlar, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2024'e ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışların tutarı geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artışla 729,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,6 artması yönündeydi. Bu dönemde artış hızı yavaşlayan perakende satışlar, Kasım 2024'te yüzde 0,8 yükselmişti.

Perakende satışlar, Aralık 2024'te yıllık bazda da yüzde 3,9 arttı.

Satışlar, Kasım 2024'te ise yıllık bazda yüzde 4,1 artış kaydetmişti.

Bu dönemde perakende satışlardaki en büyük artış, çeşitli mağaza perakendecileri, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazaları ile mobilya mağazalarında görüldü.

Benzin istasyonları, giyim mağazaları, yiyecek ve içecek satışı yapan mağazalar, motorlu taşıt ve yedek parça mağazaları, genel ürün mağazaları ile mağaza dışı perakendecilerin satışlarında da aynı dönemde artış görüldü.

Buna karşın yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu yerler ile sağlık ve kişisel bakım mağazalarındaki satışlarda düşüş yaşandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Perakende Satışları Aralık'ta Artış Gösterdi - Son Dakika

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