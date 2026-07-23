ABD Petrol Stokları Artış Gösterdi - Son Dakika
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ABD Petrol Stokları Artış Gösterdi

23.07.2026 09:27
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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil artarak 411.7 milyon varile ulaştı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon varil artışla 411 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 100 bin varil azalarak 311 milyon 400 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 800 bin varil artışla 211 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 11-17 Temmuz haftasında 63 bin varil azalarak 13 milyon 798 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 117 bin varil artışla 5 milyon 806 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 368 bin varil azalışla 3 milyon 353 bin varil oldu.

EIA'nın "Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 780 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hamster Coin, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları Artış Gösterdi - Son Dakika

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