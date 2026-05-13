ABD Petrol Stokları Düştü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalışla 452 milyon 900 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon 600 bin varil azalarak 384 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 100 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.
Petrol üretimi arttı
ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 2-8 Mayıs haftasında 137 bin varil artarak 13 milyon 710 bin varile yükseldi.
Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 424 bin varil artışla 5 milyon 901 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 742 bin varil artışla 5 milyon 492 bin varil oldu.
EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.
