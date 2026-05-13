ABD Petrol Stokları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Petrol Stokları Düştü

13.05.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4.3 milyon varil azaldı, üretim ise arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalışla 452 milyon 900 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 8 milyon 600 bin varil azalarak 384 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 100 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 2-8 Mayıs haftasında 137 bin varil artarak 13 milyon 710 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 424 bin varil artışla 5 milyon 901 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 742 bin varil artışla 5 milyon 492 bin varil oldu.

EIA'nın "Mayıs 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Petrol Stokları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:26:49. #7.13#
SON DAKİKA: ABD Petrol Stokları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.