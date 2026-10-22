ABD ticari ham petrol stoklarındaki düşüş geçen hafta 3 milyon 100 bin varili buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD ticari ham petrol stoklarındaki düşüş geçen hafta 3 milyon 100 bin varili buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 412 milyon 500 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi 100 bin varil azalış yönündeyken benzin stokları 3 milyon varil azalarak 205 milyon 300 bin varile indi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalışla 412 milyon 500 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil azalarak 282 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 3 milyon varil azalışla 205 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 10-16 Ekim haftasında 410 bin varil azalarak 13 milyon 269 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 291 bin varil azalışla 5 milyon 758 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 128 bin varil düşüşle 3 milyon 442 bin varil oldu.

EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHamster CoinEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Miçotakis’e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı
Okan Buruk’tan Osimhen’in iptal edilen penaltısına objektif yorum Okan Buruk'tan Osimhen'in iptal edilen penaltısına objektif yorum
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: “Dört gözle bekliyoruz“ Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz"
07:45
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
07:11
Malezya’da telefonla canlı yayın açan 16 yaşındaki genç, sınıfta öğretmenini yaraladı
Malezya'da telefonla canlı yayın açan 16 yaşındaki genç, sınıfta öğretmenini yaraladı
06:57
Yatırım fonu mağdurlarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme: Teklifin 5 maddesi kabul edildi
Yatırım fonu mağdurlarına 1 milyon liraya kadar ara ödeme: Teklifin 5 maddesi kabul edildi
06:40
Esra Ezmeci, Buket Aydın’ın programında konuştu: Sürekli çıplaklık bedeni sıradanlaştırıyor
Esra Ezmeci, Buket Aydın'ın programında konuştu: Sürekli çıplaklık bedeni sıradanlaştırıyor
06:25
Dünyayı korkutan açık Devlet siteleri bir bir kapanıyor
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor
06:15
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 08:52:02. #7.13#
SON DAKİKA: ABD ticari ham petrol stoklarındaki düşüş geçen hafta 3 milyon 100 bin varili buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei