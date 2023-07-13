ABD-Türkiye İş Konseyi, Martı'nın NYSE'deki halka arzını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD-Türkiye İş Konseyi, Martı'nın NYSE'deki halka arzını kutladı

13.07.2023 21:06

ABD-Türkiye İş Konseyi, mobilite şirketi Martı'nın New York Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başlamasını kutladı. Martı, NYSE'de özel olarak çıkış yapan ilk Türk şirketi olurken, ABD-Türkiye ticari ilişkilerinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Türk teknoloji şirketi Martı, bugün New York Borsası'nda açılış gongunu çaldı. Seremoni sırasında New York Borsası'nda Türk bayrağı da dalgalandı.

Bugün New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çaldı. Martı'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem yönetim ekibiyle birlikte dünyanın en büyük borsasının açılış gongunu çalmak üzere bugün TSİ 16.30'da balkonda oldu.

NEW YORK BORSASI'NDA TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayan Martı'nın bugün katılacağı seremoniyle Türk bayrağı da New York Borsası'nda (NYSE) dalgalandı. New York Borsası ayrıca kuruluşundan dört yıl sonra New York Borsası'nda hisseleri işlem gören Türkiye'nin en genç teknoloji girişimi olarak tarihe geçen Martı onuruna bir dizi kutlama etkinliği düzenleyecek. New York Borsası üst yöneticileri tarafından ağırlanacak olan Öktem, 231 yıllık Borsanın anı defterini imzalayacak ve plaket alacak. Martı onuruna ayrıca New York Borsası tarafından ABD ve Türk iş dünyası temsilcileri ile uluslararası yatırımcıların katılımıyla bir de davet verilecek.

60 MİLYON DOLAR KAYNAK YARATILDI

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye'nin "tek" ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini arttırmak ve daha çok kaynak yaratmak için New York Borsası'nda halka açılmaya karar vermişti. Martı, halka arzdan yaklaşık 60 milyon dolar kaynak yarattı. Martı'nın dünyanın önde gelen şirketlerinin işlem gördüğü New York Borsası'nda işlem görmesinin Türk teknoloji (start-up) girişimlerinin dünya ligine yükselebilmesinin de yolunu açması bekleniyor.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN YENİ FİNANSMANA ULAŞMIŞ OLMAMIZ"

Halka arz etkinlikleri için ABD'ye gitmeden önce çalışanlarına hitaben bir mesaj yayımlayan Oğuz Alper Öktem, uzun ve çetin bir mücadeleye başladıklarını, kalıcı olmak için bir oyun planına sahip olduklarını aktardı. Mesajında borsaya yeni kote olan bir şirketin hisse performansında volatilite yaşanmasının, yani ilk birkaç ay hisse fiyatının yükselmesi ya da düşmesinin olağan bir seyir olacağını bildiren Öktem, "Ancak bizim için önemli olan, iş planımız ve uzun vadeli başarımıza inanan Amerikalı kurumsal yatırımcılardan milyarlarca liralık yeni finansmana ulaşmış olmamızdır. İşimizi her zamankinden daha iyi yapmanın ve değer yaratmanın peşinde olacağız. Ve göreceksiniz ki, orta vadede çok daha farklı bir noktada olacağız. Şimdi bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Türkiye, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Türkiye İş Konseyi, Martı'nın NYSE'deki halka arzını kutladı - Son Dakika


Son Dakika
20:56 Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti
20:52 Galatasaray, Angelino transferini resmen bitirdi! İşte alacağı ücret
20:46 DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacaklar
20:42 DEVA ve Demokrat Parti'den grup kurma kararı! CHP'den 2 milletvekili alacakları iddia ediliyor
20:29 ABD-Türkiye İş Konseyi, Martı'nın NYSE'deki halka arzını kutladı
20:26 İşlem görmeye başladı! New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çaldı
20:10 Erdoğan ve Miçotakis NATO Zirvesinde Görüştü
20:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi Yunanistan'da kriz yarattı! Miçotakis'i yerden yere vuruyorlar
18:57 Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti
18:55 Anayasa Mahkemesi, e-ticaret kanununun bazı hükümlerinin iptal istemini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 21:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: ABD-Türkiye İş Konseyi, Martı'nın NYSE'deki halka arzını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement