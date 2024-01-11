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ABD Ulusal Tüketiciler Birliği, Starbucks'a Etik İhlal Davası Açtı - Son Dakika
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ABD Ulusal Tüketiciler Birliği, Starbucks'a Etik İhlal Davası Açtı

ABD Ulusal Tüketiciler Birliği (NCL), Starbucks'ın müşterilerine yanlış ve aldatıcı bir şekilde etik kahve ve çay tedarik ettiği iddiasıyla dava açtı. NCL, Starbucks'ın çocuk işçiliği, zorla çalıştırma ve diğer insan hakları ihlalleri geçmişi olan kahve ve çay çiftliklerinden ürün aldığına dair kanıtların detaylandırıldığı açıklamada, şirketin tedarik zincirindeki ihlalleri açığa çıkarmayı ve sorumlu tutmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD Ulusal Tüketiciler Birliği, Starbucks\'a Etik İhlal Davası Açtı
11.01.2024 - 02:17,
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NEW ABD Ulusal Tüketiciler Birliği (NCL), Starbucks'ın müşterilerine "yanlış ve aldatıcı bir şekilde" etik kahve ve çay tedarik ettiğini söylediği iddiasıyla dava açtı.

NCL'den yapılan açıklamada, Starbucks'ın, etik kahve ve çay tedarikinde bulunduğunu iddia ettiği ancak gerçekte şirketin pazarlamasının tüketicileri yanılttığı savunuldu.

Starbucks'ın çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, cinsel taciz ve saldırı ile diğer insan hakları ihlalleri geçmişi olan kahve ve çay çiftlikleri ile kooperatiflerden yaptığı alımlar hakkında bilgi paylaşmada başarısız olduğu öne sürülen açıklamada, açılan davada şirketin söz konusu ihlalleri yapan yerlerden ürün aldığına dair kanıtların detaylandırıldığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NCL Üst Yöneticisi Sally Greenberg, Starbucks'ın market raflarında duran her kahve paketinde müşterilerine yalan söylediğini iddia etti.

Starbucks'ın tedarik zincirinde ciddi insan hakları ve iş gücü ihlalleri olduğunu belirten Greenberg, "Tüketicilerin tam olarak neye para ödediklerini bilme hakları var. NCL, bu aldatıcı uygulamaları açığa çıkarmaya ve Starbucks'ı iddialarından sorumlu tutmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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