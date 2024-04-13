ABD ve İngiltere, Rusya'nın alüminyum, bakır ve nikel ihracatını yasakladı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD ve İngiltere, Rusya'nın alüminyum, bakır ve nikel ihracatını yasakladı

ABD ve İngiltere, Rusya tarafından üretilen alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatını ve metal borsalarında işlem görmesini yasakladı. Bu yasaklar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etme yeteneğini azaltmayı hedefliyor. ABD ve İngiltere'nin ortak hareketi, Rusya'nın önemli bir gelir kaynağından mahrum kalmasını sağlıyor.

13.04.2024 01:51  Güncelleme: 01:52
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NEW ABD ile İngiltere, Rusya tarafından yeni üretilen alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatı ile metal borsalarında işlem görmesini yasakladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ile koordineli olarak Rusya'nın alüminyum, bakır ve nikel ihracatından elde ettiği geliri kesintiye uğratmak amacıyla iki yeni yasak getirildiği bildirildi.

Rusya menşeli alüminyum, bakır ve nikelin ABD'ye ithalatının yasaklandığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin küresel metal borsalarında ve tezgah üstü türev ticaretinde kullanımının sınırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Londra Metal Borsası ve Chicago Ticaret Borsası gibi metal borsalarının Rusya tarafından üretilen yeni alüminyum, bakır ve nikeli kabul etmesinin yasaklanacağı kaydedildi.

Metal borsalarının endüstriyel metallerin dünya çapında ticaretini kolaylaştırmada merkezi bir rol oynadığına işaret edilen açıklamada, ABD ve İngiltere'nin ortak hareket ederek Rusya'yı önemli bir gelir kaynağından mahrum bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ana metallere yönelik yeni yasakların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sürdürmek için elde edebileceği geliri hedeflediğini belirterek, "Bu eylemi hedefli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirerek, ortaklarımızı ve müttefiklerimizi istenmeyen yayılma etkilerinden korurken Rusya'nın kazançlarını azaltacağız." ifadesini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Rusya'nın 40 milyar dolarlık alüminyum, bakır ve nikel ihracatının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, müttefiklerle birlikte hareket edildiğinde Rusya'nın Ukrayna'da "yasa dışı savaş yürütme kapasitesini" devre dışı bırakmanın daha kolay olduğunu vurgulayarak, "İngiltere'nin bu alandaki liderliği sayesinde ABD ile, Rus metallerinin en büyük iki borsadan ortaklaşa yasaklanması yönündeki kararlı eylemimiz, Kremlin'in savaş makinesine daha fazla nakit akıtmasını önleyecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ukrayna, Chicago, Londra, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD ve İngiltere, Rusya'nın alüminyum, bakır ve nikel ihracatını yasakladı - Son Dakika

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