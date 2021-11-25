Abdi İbrahim'den anemiye karşı farkındalık hamlesi

Abdi İbrahim, yaygın bir toplum sağlığı sorunu olan demir eksikliği konusunda bilinç ve farkındalık yaratmak amacıyla "anemikolmadinamikol.com" internet sitesini hazırladı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, halk arasında kansızlık olarak bilinen ve kadınlar arasında daha sık rastlanan anemi, Türkiye'de her 3 kadından 1'inde görülüyor.

Aneminin en sık sebebi olan demir eksikliği ise kadın-erkek birçok kişinin sıklıkla karşılaştığı halsizlik, yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkarak hayat kalitesini de olumsuz şekilde etkileyebiliyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla hekim ziyaretlerinin azalması, birçok hastalıkta olduğu gibi genel kontrollerle takip edilmesi gereken demir eksikliği sorununu da olumsuz yönde etkiliyor. Bu süreçte demir eksikliği nedeniyle ortaya çıkan kansızlık sorunu hakkında insanları bilgilendirmek, doğru bilgi akışını desteklemek amacıyla Abdi İbrahim, "anemikolmadinamikol.com" sitesini kullanıma sundu.

Sitede, demir eksikliği konusundaki güncel bilgilerin yanı sıra yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecek önerilere de ulaşılabiliyor.

IV ve oral formlarla demir eksikliği tedavisinin her aşamasında toplum sağlığına daima destek olan Abdi İbrahim'in hazırladığı sitenin hekim platformunda ayrıca demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi hakkında güncel medikal bilgiler, örnek vakalar ve çeşitli literatür özetleri de yer alıyor.