Adana'da 35 yıl önce bulunan petrol tekrar aranıyor - Son Dakika
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Adana'da 35 yıl önce bulunan petrol tekrar aranıyor

03.06.2023 11:53

Adana'da 1988 yılında yapılan arama çalışmalarında petrol bulunduğu öne sürülen tarla daha sonra dönemin yetkileri tarafından beton dökülerek kapatıldı. O döneme tanıklık edenler "Petrol yok" denilerek kapatılan kuyuların yeniden açılmasını istiyor.

Adana'da 35 yıl önce yapılan saha arama çalışmalarında bir tarlada petrol bulunurken bir süre sonra 'petrol yok' diyerek açılan kuyu kapatıldı. O döneme tanık edenler, petrolün aktığını belirterek devletten tekrardan burada çalışma yapılmasını istedi.

"PETROL YOK" DİYEREK KUYUYA BETON DÖKTÜLER

1988 yılında yapılan petrol arama çalışmalarında, Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi'nde bir tarlada petrol bulundu. Ancak bir süre sonra dönemin yetkilileri petrol yok diyerek açılan kuyuyu beton dökerek kapattı. O döneme tanıklık edenler, şimdi bir çok yerden çıkan petrol haberlerini görünce bu bölgede de tekrar çalışma yapılmasını istedi. O dönem çıkan petrolün 3-4 kilometre aktığını belirten tanıklar, "Petrol yok" denilerek kapatıldığını ileri sürdü.

Adana'da 35 yıl önce bulunan petrol tekrar aranıyor

"BURADA HER ŞEY ÇIKTI"

Petrolün çıkarıldığı dönem orada bulunan 57 yaşındaki Mustafa Çiftçi," 1988 yılında petrol arama şirketi geldi. Burada kuyuları açtılar, dinamit patlattılar. Buraya gelip çalışma yaptılar, buraya gelen her mühendis 'buradan yüzde 100 petrol çıkaracağız' dedi. Bizde sevindik. Petrol çıktı, sıcak su çıktı, doğal gaz çıktı. Her şey çıktı burada. Sonra bir şey çıkmadı deyip kapattılar" diyerek o dönem yaşananları anlattı.

Adana'da 35 yıl önce bulunan petrol tekrar aranıyor

"PETROL KİLOMETRELERCE AKTI"

Akkuyu mahallesi muhtarı Mehmet Düzgün ise "1988 yılında burada yapılan çalışma sonrası çıkan petrol belli bir süre aktı. Ham petrol simsiyah olduğu için derelere aktı gitti, 3-4 kilometre boyunca. Daha sonra burası yetersiz deyip kapattılar, daha sonra açarız diye gittiler ve bir daha gelmediler. Devletimizden buranın tekrar kontrol edilmesini ve varsa petrolün çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Okan Düzmeşe: o kuyu zamanında kim kapattıysa ALLAH belasını versin. Hakkım haram zıkkım olsun. Hiç bir zaman helal etmeyeceğim... Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Türkiye düşmanları beton döküp yok dediler ki türkiye süper güç olmasın diye ne paralar yediler sus payı almak için bu ülkeye kimin zararı varsa ahirette hesabını verecek bunu her müslüman bilir dini olmayanlar zaten direk cehennemin kapıları açık olacaktır Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır
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Sarıçam, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da 35 yıl önce bulunan petrol tekrar aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 35 yıl önce bulunan petrol tekrar aranıyor - Son Dakika
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