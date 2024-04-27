Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilerin ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilerin ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapıyor

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilerin ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapıyor

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan 'Çiftçi Eğitimi İhtiyaç Analizi' anketi ile üreticilerin ihtiyaçları tespit ediliyor. Anket sonuçlarına göre çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırmak istedikleri konular belirlenerek eğitimler verilecek. Bitkisel ve hayvansal üretim konularında çeşitli başlıklar altında eğitimler düzenlenecek.

27.04.2024 10:46
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Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Çiftçi Eğitimi İhtiyaç Analizi" anketi ile üreticilerin ihtiyaçları tespit ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışma alanına giren konularda etkinliğin, verimliliğin ve üretkenliğin artırılması amacıyla Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca "Çiftçi Eğitimi İhtiyaç Analizi" anketi yapılması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 ilçe müdürlüğünce anket çalışmaları sahada üreticilerle birebir görüşülerek yapılmaya başlandı. Bu anketler sonucunda çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırmak istedikleri konular belirlenerek bu konularda eğitimler verilecek.

Bitkisel üretim konularında 58 adet, hayvansal üretimde ise 74 adet eğitim verilebilecek başlık bulunuyor. Üreticilerin ihtiyaç duyması halinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Aşılama ve Budama, Mısır, Ayçiçeği, Yerfıstığı Bitkilerinde Hastalık ve Zararlı, Besi Sığırı Yetiştiriciliği, Hijyen Eğitimi, Akıllı Tarım Teknolojileri, İyi Tarım Uygulamaları ve Gübreleme konularında eğitim verilebilecek. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçilerin ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapıyor - Son Dakika

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