Adana\'da Damlama Sulama Sistemi Bekleniyor

Türkiye tarımının başkenti Adana'nın yüzde 38'inde tarım yapıldığını yüzde 38'lik alanın da yüzde 75'inin sulanabilir alan olduğuna dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan; damlama sulama sistemi tebliğinin beklendiğini söyledi.
Doğan, yaptığı açıklamada, "Çukurovamızın bereketli topraklarında cazibeli kapalı basınçlı sulama sistemleri olmadığından çiftçiler bahçelerini, sebze ve meyvelerini damlama sulamayla sulamaktalar. Mısır, soya, pamuk ve benzeri diğer ürünler salma sulama (vahşi sulama) sistemiyle sulanmakta. Salma su ile gündüz sulanan tarlalarda, akşam sulamacıların ayarladığı su, sabaha kadar tarlanın içinden iz yaparak toprağın tamamını sulamadan direkt drenaja akmaktadır. Verimli topraklarımızda salma su kullanıldığında toprağın üstündeki üst katman, yani verimli topraklar drenaj kanallarına oradan da denizlere akıyor. Çiftçilerimiz mevcut bahçelerinin dışındaki tarlalarında da damlama sulama sistemlerine geçerse yüzde otuza yakın bir su tasarrufu sağlanacaktır" dedi.
Doğan, şöyle devam etti:
"Dünyada küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha fazla hissettirdiğini, temiz tatlı su kaynakları rezervlerinin azaldığını unutmamalıyız. Kuraklık, su kaynaklarını tüketiyor ve yeraltı su seviyelerinin düşmesine neden oluyor. Bu durum, tarım için hayati öneme sahip. Sularımızı tedbirli kullanmalıyız. Sulama sistemlerinin modernize edilmesi ve suyun verimli kullanımını sağlayacak teknolojilerin kullanılması önemlidir.Dünyada toplam karasal alanın sadece yüzde 10'unda tarım yapılabilmektedir. Tarım üretimi için topraklarımızın ne kadar az olduğu aşikar. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara ulaşacağı ve gıda tüketiminin yüzde 60 artacağı ön görülüyor. Sürdürülebilir tarım ve gelecek nesillerin gıda güvenliği için toprak koruma teknikleri kullanılmalı, erozyon önlenmeli ve daha fazla üretim için verimliliği arttıracak önlemler alınmalıdır."
"Doğan, "Tarımda verimliliği artırmak için alınacak önlemlerden biri de damlama sulama sistemlerine geçmektir. Damlama sulama sistemleri, suyun doğrudan bitki köklerine damla damla verilmesini sağlayarak suyun verimli kullanımını sağlar. Bu sistemler, toprak erozyonunu azaltır, su kaybını en aza indirir ve bitki hastalıklarının yayılmasını engeller. Ancak, damlama sulama sistemlerine geçiş maliyetli olabilir ve çiftçiler için yüksek yatırım gerektirebilir. Bu nedenle, çiftçilere damlama sulama sistemlerine geçiş için hibe ve kredi desteği sağlanması önem taşımaktadır" şeklinde konuştu
Damlama sulama sistemleri için çiftçilerin 5 yıllık faizsiz kredilerin açılmasını beklediklerini vurgulayan Doğan, "Narenciye bahçeleri sebze ve meyve dışındaki mısır, pamuk, soya ve benzeri ürünlere mutlaka damlama sulama hibesi veya 5 yıllık sıfır faizli kredinin bir an önce verilmesi gerekiyor. Toprak verimliliğin arttırılması, tarımın geleceği ve gıda güvenliği için Tarım Bakanlığımızdan hibe ve faizsiz kredi açıklaması bekliyoruz" dedi. - ADANA
Son Dakika › Ekonomi › Adana'da Damlama Sulama Sistemi Bekleniyor - Son Dakika
Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, gıda, bayramlık ürün satışı yapan perakende işletmeler, marketlerde fiyat etiketi, kasa-raf fiyatı uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, gerekli yaptırımları uygulayarak vatandaşları mağdur etmemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Iğdırlı besiciler, havaların ısınması ve otların yeşermesiyle birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını meralara çıkartarak buralarda hayvanlarını otlatıyor. İlkbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesim ve köylerde besicilik yapan çiftçiler, hayvanlarını boş arazilere veya Ağrı Dağı eteklerine yönlendiriyor. Iğdır'da ailece çiftçilik yapan Gökhan Çakar, koyunlarını meraya bıraktıklarını ve ilerleyen günlerde yüksek yaylalara götüreceklerini belirtti.
Çin'in Qingdao kentinde bulunan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren, Çin-Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Bu tren, lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor.
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Kaynakların sınırlı olduğu ve gıda endüstrisinin çevresel etkisinin artmaya devam ettiği gerçeği göz önünde bulundurularak yeni gıdaların yavaş yavaş süpermarket raflarında yerini alacağı düşünülüyor. Dr. Öğretim Üyesi Ayla Ünver Alçay, yetersiz beslenme sorununa çözüm bulmak için yosunlar, tek hücre proteini, yabani tahıllar ve sahte tahıllar gibi yeni gıda seçeneklerinin araştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kaktüsler, nanogıdalar ve bitki bazlı sütlerin de beslenmede yaygın olarak kullanılabileceği ifade edildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 artışla 9.110,66 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,86 puan arttı. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,19, hizmetler endeksi yüzde 1,25, mali endeks yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 293 dolar olarak belirlendi.
Eskişehir'de havaların ısınması ve yazın gelmesiyle birlikte badem fiyatları da yükseldi. Badem kilosu 200 liraya satılıyor. Badem satıcısı Kaan Sever, bademe olan talepten memnun olduklarını belirtti ve bir saat içinde arabadaki bademin yarısını sattıklarını söyledi. Bademlerin kilo ile veya tadımlık olarak kese kağıdında verildiğini belirten Sever, bademlerin piyasaya girişiyle birlikte yoğun bir satış dönemi yaşandığını ifade etti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,84 değer kazanarak 9.110,66 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 2,89 değer kazandı. Madencilik sektörü en çok kazandıran, ulaştırma sektörü ise en çok gerileyen oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 299,5 baz puana indi. Analistler, küresel pay piyasalarında Fed'in faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin etkisinin sürdüğünü belirtti.
Obilet, 9 günlük tatil döneminde yapılan rezervasyon verilerine göre, Antalya, İzmir ve Muğla en çok otel rezervasyonu yapılan iller olurken, Nevşehir, Bursa, Sapanca, Trabzon ve Eskişehir kültür ve doğa turizmi odaklı seyahat planlamalarında öne çıktı. Uçak bileti satışlarında en çok artış görülen destinasyonlar Nevşehir, Iğdır ve Erzincan olurken, otobüs bileti satışlarında ise Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Konya, Çorum, Tokat ve Erzincan öne çıktı. İstanbul, İzmir, Kayseri, Antalya, Adana, Trabzon, Muğla, Bursa ve Ordu en yoğun araç kiralanan iller arasında yer aldı.
Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 3 Nisan Özel Meclis Toplantısı yapıldı. Programda konuşan Vali Yavuz, Karabük'ün önemini vurgulayarak, KARDEMİR'in temellerinin atıldığı ve Karabük'ün kurulduğu 3 Nisan'ı kutladı. Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz ise Karabük'ün ekonomik bağımsızlığının sembolü olan KARDEMİR'in kuruluşunu anlattı ve 3 Nisan'ın Sanayi Günü olarak kutlanması gerektiğini belirtti.
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