Adana\'da Don Hasarı: Narenciye ve Marul Zarar Görüyor

Adana'da adına festivalleler düzenlenen narenciye ağaçlarının bir çoğu yaşanan zirai dondan etkilenirken, tarlalarda ekili dönümlerce marulun yüzde 60'dan fazlası da zarar gördü.

İki hafta önce 4 gün süren Sibirya soğukları Adana, Mersin, Hatay ve Antalya'da zirai dona neden oldu. Zirai donun en çok etkilediği yerlerden biri olan Adana Kozan'da portakal başta olmak üzere tarladaki bir çok mahsul zarar gördü. Bölgede 20 bin dönüm arazide narenciye üretim merkezi olan Bucak'ta çiftçiler, kredi ödemelerinin ertelenerek başka gelirleri olmayanların desteklenmesi talep etti.

Kozan'ın en büyük portakal ve narenciye üretim merkezi kendi bölgelerinin olduğunu belirten Bucak Mahallesi Muhtarı Mehmet Divarcıoğlu; "Yaklaşık 15-20 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. Bölgede geçtiğimiz günlerde etkili olan don nedeniyle ağaçlarda ciddi bir hasar oldu. Portakalın yüzde 60'i satıldı kalan yüzde 40'ı olan kesim de acıma olduğu için şurup kullanımı alımı da yapılamıyor. Bu senenin zararının yanı sıra gelecek senin tüm çiçek gözleri de zarar gördü. Gelecek yıl çok az portakal olacak" dedi.

Komşu illerinde zirai don nedeniyle ciddi zarar gördüğüne değinen Divarcıoğlu, Afet bölgesi ilan edilerek çiftçinin kredi ödemelerinin ertelenerek desteklenmesini talep etti.

225 dönüm arazide bölgede büyük bir alanda limon, portakal, lahana, turp, marul üretimi yapan Mustafa Karadağ'da zirai don olayı nedeniyle büyük bir kayıp yaşadıklarını kaydetti.

Karadağ, " 47 dönüm turp, 30 dönüm marul tarlam başta olmak üzere narenciye bahçelerimiz dondan aşırı etkilendi. Havanın kurak gitmesiyle girdiler arttı. Narenciyeyi sulama yapıyorduk, şuan su yetişmiyor. Durum o kadar kötü ki bu yıl dışında gelecek sene için rekolte yüzde 80 olmayacağı kesin. Ağaçların gözleri ve çiçekleri kuruma yaşıyor. Kredi ödemesi olanlar ne yapacağını şaşırdı. Don belimizi büktü, kuraklık ayrıca bir sorun. Maliyetler yüksek,şuan krediler ertelense bile sorun büyük" ifadelerini kullandı.

Don yaşandığı gün sabaha kadar lastik yaktıklarını fayda etmediğine de değinen Karadağ," Eksi 7 dereceyi burada gördük. Marul yüzde 60 zarar gördü. Marulun yüzde 40'ını kurtaramaya çalışıyoruz" diyerek yaşadıkları durumu izledi. - ADANA