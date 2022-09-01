Adana'da kebapçılar "işçi yok" diyerek isyan etti: Asgari ücretten yüksek maaş veriyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kebapçılar "işçi yok" diyerek isyan etti: Asgari ücretten yüksek maaş veriyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz

01.09.2022 10:05

Adana'da kebapçılar, aylık asgari ücretten yüksek maaş verip, sigortasını da yaparak çalıştıracak eleman bulamadıklarını ileri sürerek isyan etti.

Adana'da başta kebapçılar olmak üzere birçok işletmede eleman sıkıntısı yaşanıyor. Pandemi döneminde birçok eleman sektör değiştirdiği için şu anda kebapçılar ayda asgari ücretten fazla maaş verip, sigortasını da yaparak çalıştıracak garson, komi, bulaşıkçı, usta ve kurye bulamıyor.

"HERKES MASABAŞI İŞ İSTİYOR"

Kentte yaklaşık 30 senedir kebapçılık yapan Yaşar Aydın, pandemi döneminden sonra çalıştırtacak eleman bulamadıklarını söyleyerek, "Bu sektörde usta yetiştirmek artık çok zor. Usta yetişmiyor. Pandemiden sonra insanlar kolaya alıştı. Çalışmak istemiyorlar. Masa başı iş istiyorlar. Ondan sonra da iş yok diyorlar. Bizde usta bulamıyoruz, eleman bulamıyoruz. Çok zor durumdayız. Herhalde kredi alımları da çok basitmiş. İnsanlar krediyi çekip gün gün geçiştiriyorlar, çalışmıyorlar. Çalıştıramıyorsun kimseyi, bulamıyorsun" açıklamalarında bulundu.

Adana'da işçi yok isyanı

''ÇALIŞMA SİSTEMİ BOZULDU''

Eskiden kendilerinin dayak yediği halde çalıştığını anlatan Yaşar Aydın, "Şuanda çalışma sistemi öyle bir bozuldu ki bunu anlatmak mümkün değil. Ben ömrümce böyle bir şey yaşamadım. Bizim kafamıza kepçeyle ustamız vuruyordu, biz yine çalışıyorduk. Şimdi ki elemanlara 'Şunu şuradan alır mısın' diyemiyorsun. Dediğin zaman zoruna gidiyor" ifadelerini kullandı.

"ELEMAN BULAMIYOR BİZ ÇALIŞIYORUZ"

Asgari ücretten fazla maaş ve yemekten yana işçilerin sorunu olmadığını anlatan Aydın, "Lokanta sektörü asgari ücretten fazla maaş veriyor. Ayrıca dışarıda çoğu insan maaşının yarısını yemeğe veriyor ancak burada yemekte bizden. Çay, kahve ve tatlı da bizden. Yine de eleman bulamıyoruz. Biz çalışıyoruz" dedi.

Adana'da işçi yok isyanı
Adana'da işçi yok isyanı
YORUMLAR
500
Zenginliğe Farklı Bir Bakış projesinin ilk kısmı tamamlandı Zenginliğe Farklı Bir Bakış projesinin ilk kısmı tamamlandı Mesleki Eğitim Merkezlerine ilgi artıyor Mesleki Eğitim Merkezlerine ilgi artıyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da kebapçılar 'işçi yok' diyerek isyan etti: Asgari ücretten yüksek maaş veriyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:00 Celal Şengör, "dini değerleri alenen aşağılama" iddiasıyla ifadeye çağrıldı
11:01 Adı Fenerbahçe ile anılan Maxi Gomez bugün İstanbul'a geliyor
10:45 Rusya'da bir şüpheli ölüm daha! Dev petrol şirketinin sahibi camdan düşerek yaşamını yitirdi
10:35 Fenerbahçe, Chelsea ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Ross Barkley'i gündemine aldı
10:38 Kötü hastalıklara yakalanma riski çok yüksek! Kan grubu A olanların beyin kanaması geçirme riski 5 kat daha fazla çıktı
10:31 Emre Belözoğlu'na UEFA'dan şok! Teknik direktörlükten men edildi
10:14 KOSGEB'in faizsiz, geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği başvuruları hakkında yeni gelişme
10:05 Adana'da kebapçılar "işçi yok" diyerek isyan etti: Asgari ücretten yüksek maaş veriyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz
09:57 İtalyan basını: Zelenski, Toskana'daki lüks villasını Ruslara kiraladı
09:55 Billur Kalkavan hastaneden açıklama yaptı: Yolladığınız her güzel enerji, hücrelerimi iyileştiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 11:18:52. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da kebapçılar "işçi yok" diyerek isyan etti: Asgari ücretten yüksek maaş veriyoruz, çalıştıracak eleman bulamıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement