Adana'da Konut Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Konut Fiyatları Yükseliyor

Adana\'da Konut Fiyatları Yükseliyor

DAİMFED, Adana'da konut fiyatlarının artışını ekonomik büyüme ve nüfus artışıyla ilişkilendiriyor.

02.12.2024 11:13
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DAİMFED Emlak İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, Türkiye genelindeki artış trendiyle paralel olarak, konut fiyatlarında belirgin bir yükselme yaşandığını belirterek, "Bu durum, Adana'nın büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu ile bağlantılıdır. Adana'da konut fiyatları, özellikle şehir merkezine yakın bölgelerde ve büyük projelerde artış göstermiştir" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Emlak İşleri Komisyon Başkanı Atilla Özelköse, Emlak Piyasasını değerlendirdi. Özelköse, komisyon üyelerinin katılımıyla sektör hakkında bilgiler verip, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu olarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özelköse, "Unutmayalım ki inşaat ve emlak sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerindendir. Bu nedenle sektörü daha anlaşılır bir hale getirmek için kollarımızı sıvadık. Türkiye ve Adana'daki emlak piyasası, son birkaç yılda önemli değişimlere ve dalgalanmalara sahne olmuştur. Özellikle ekonomik faktörler, enflasyon oranları, faiz oranlarındaki değişiklikler ve hükümetin konut sektörüne yönelik uyguladığı politikalar, emlak piyasasında belirleyici olmuştur" dedi.

"Konut fiyatlarında belirgin bir yükselme yaşandı"

Atilla Özelköse, son birkaç yılda Türkiye genelinde konut fiyatlarında büyük bir artış gözlemlendiğinin altını çizerek, "Özellikle büyük şehirlerde ve bazı gelişen bölgelerde bu artış daha belirgin olmuştur. 2023 ve 2024 yıllarında enflasyonun yüksek seyretmesi ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, inşaat maliyetlerini artırmış, bu da konut fiyatlarının yükselmesine yol açmıştır. Türkiye'deki düşük faiz oranları, özellikle 2020-2021 yıllarında konut kredisi kullanımını artırmıştı. Ancak 2023'te faiz oranlarının yükselmesiyle, alıcılar üzerinde bir baskı oluşmuş ve kredi kullanım oranlarında düşüş yaşanmıştır. Bölgemizde, Türkiye genelindeki artış trendiyle paralel olarak, konut fiyatlarında belirgin bir yükselme yaşanmıştır. Bu durum, Adana'nın büyüyen ekonomisi ve artan nüfusu ile bağlantılıdır. Adana'da konut fiyatları, özellikle şehir merkezine yakın bölgelerde ve büyük projelerde artış göstermiştir. Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri, konut yatırımcılarının ilgisini çeken bölgeler olmuştur. Kentsel dönüşüm projeleri ve yeni konut projeleri, şehrin emlak piyasasında hareketliliğe neden olmuştur. Ayrıca, Adana'da öğrenci nüfusunun fazla olması, kiralık konut piyasasında da bir talep oluşturmuştur. Adana'da kiralık konut piyasasında da talep artışı yaşanmıştır. Bununla birlikte, özellikle üniversite öğrencileri, memurlar ve işçiler gibi çeşitli demografik grupların yoğun olduğu bölgelerde kiralık fiyatları hızla yükselmiştir. Konut fiyatlarının artışı önümüzdeki yıllarda da devam edebilir. Ancak, ekonomik belirsizlikler ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, bu artışların hızını etkileyebilir. Hem Türkiye'de hem de Adana'da emlak, uzun vadeli yatırım aracı olarak hala cazip kalmaktadır. Bununla birlikte, yeni projeler ve kentsel dönüşüm süreçleri, yatırımcıları etkileyebilir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Konut Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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