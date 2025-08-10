Adana'da Kuraklık Çiftçiyi Zor Durumda Bıraktı - Son Dakika
Adana'da Kuraklık Çiftçiyi Zor Durumda Bıraktı

Adana'da Kuraklık Çiftçiyi Zor Durumda Bıraktı
10.08.2025 09:25
Kozan Barajı'ndaki su seviyesi kritik düzeye indi, çiftçiler ağaçlarını kurtarma mücadelesi veriyor.

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana'da her geçen gün artan hava sıcaklığı ile kendini iyice hissetirmeye başlayan kuraklık üreticileri zor durumda bırakıyor. Kozan Barajı'nda, bu yıl yağışların yetersiz kalması nedeniyle su seviyesi kritik düzeylere gerilerken, bölgedeki üreticiler kuruma tehlikesiyle kalan ağaçlarını kurtarmak istiyor.

Kış mevsiminde yaşanan don afetinin ardından şimdide yetersiz yağış ve artan sıcaklık nedeniyle ortaya çıkan kuraklık çiftçiyi zorlamaya başladı. Çukurova'nın önemli üretim noktalarından Kozan ilçesinde ise Kozan Barajı'nda su seviyesi krtik noktalara kadar düştü. Narenciye üreticilerinin zor durumda kaldığı bölgede baraj çevresindeki kuruyan alanlar havadan görüntülendi. Görüntüler, suyun korkutucu boyutta çekildiğini ortaya koydu. Normal şartlarda Devlet Su İşleri (DSİ) kanalları aracılığıyla çiftçilere 4 kez verilmesi planlanan suyun birkez verildiği öğrenildi. Sulama yapılmayan bahçelerdeki ağaçlar ise susuzluk nedeniyle kurumaya başladı.

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, hem don olayının hem de kuraklığın üretimi olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu yıl don nedeniyle ağaçlarımızda ciddi meyve kaybı yaşadık. Bunun üzerine küresel iklim krizinin de etkisiyle ciddi bir kuraklık problemi ortaya çıktı. İki temel sıkıntımız var. Biri dondan etkilenen ağaçların kendini yenileyememesi, diğeri ise meyve veren ağaçların meyveyi büyütememesi" dedi.

"Bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı"

Çukurova Bölgesi'nde şu an en büyük krizin Kozan'daki bahçelerde ve sulama sisteminde yaşandığına değinen Kurtaran, "Ağustosun ilk haftasında 4 kez su verilmesi planlanıyordu, ancak bu yıl barajdan sadece 1 sulama yapılabildi. İkinci sulama başlayacak, fakat üçüncüsünün yapılıp yapılmayacağı belirsiz. DSİ'nin Kozan Barajı doluluk oranı verileri paylaşılmadı. 2005-2006'da baraj kapağı arızalandığında bile bu boyutta bir kriz yaşanmamıştı. Şu anki durum çok daha ciddi boyuta ulaştı. Kozan Barajı'na başka su kaynakları aktarılabilir, ancak bunun incelenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bahçemi kışa kadar tankerle sulayarak ayakta tutmaya çalışacağım"

Resmi kayıtlara göre bölgede 150 bin dönüm alanda ekim yapıldığına dikkat çeken Kurtaran, "Kayıt dışı sebze, meyve üretim alanları da eklendiğinde çok daha büyük bir tarım arazisinden bahsediyoruz. Kozan'ın 400 bin ton narenciye üretimi var, ancak bu yıl don olayı nedeniyle rekolte 100 bin tona düştü. Şimdiki kuraklık ve su krizi nedeniyle bu miktarı korumak da zor görünüyor. Kendi bahçemi kışa kadar tankerle sulayarak ayakta tutmaya çalışacağım" diye bilgi verdi. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Kozan, Tarım, adana, Son Dakika

