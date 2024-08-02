Adana'da orman yangını söndürme çalışmalarında helikopter kırıma uğradı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından kullanılan helikopterin, Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğradığını, görev yapan beş personelin kurtarıldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, söz konusu olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan OGM tarafından kullanılan helikopterin, Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğradığını anımsatan Yumaklı, "Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üçü Rus uyruklu, 5 mürettebat yaralı kurtarıldı

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.45'de başlayan orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten ve Genel Müdürlük tarafından kiralık kullanılan Mi-8 tipindeki helikopterin, saat 16.20 sularında Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada bilinmeyen bir nedenle kırıma uğradığı hatırlatılarak, "Helikopterde bulunan 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat yaralı olarak kurtulmuştur. Mürettebatımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadelemizde destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.