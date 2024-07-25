Adana'da Otellerin Doluluğu Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adana'da Otellerin Doluluğu Yüzde 80'e Ulaştı

Adana'da yaz sezonunda otellerin doluluğu yüzde 80'lere ulaştı. Otelciler, turist yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi. Suit odaların rağbet gördüğü Adana'da, SKY Garden Otel'de bulunan 'Sonsuzluk Havuzu' turistlere eşsiz bir deneyim sunuyor. İşletmeci Aslan Öztürkmen, turizmin giderek geliştiğini ve doluluk oranlarının kent genelinde de çok iyi olduğunu belirtti.

25.07.2024 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaz sezonunda otellerin doluluğu yüzde 80'lara ulaştı. Otelciler, turist yoğunluğundan memnun olduklarını söyledi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da yaz mevsiminin gelmesi turizmi canlandırdı. Otellerde yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

Suit oteller rağbet görüyor

Aileleriyle tatile gelen tatilciler ise klasik otel odası yerine suit oda tercih ediyor.

Sonsuzluk havuzu yeni gözde oldu

Öte yandan merkez Çukurova ilçesinde bulunan SKY Garden Otel'de açılan 'Sonsuzluk Havuzu' ise 55 metrede gelen turistlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

"Aileler için ideal bir alan"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan işletmeci Aslan Öztürkmen, sezondan memnun olduklarını söyleyerek, "Şu an sezonu açtık, 55 metre yükseklikte havuz başındayız. Adana'ya çok fazla yurt dışından beyaz yakalı dediğimiz müşteriler geliyor. Genellikle aileleri ile birlikte geliyorlar, buraya geldiklerinde 4-5 ay konaklama yapıyorlar. Örnek olarak bir fabrika kurulumu oluyor, bu kurulumda gelip çalışan beyaz yakalılar 4-5 ay bizde konaklıyorlar. Onlar için ideal bir alan oluşturduk" dedi.

"Doluluk oranları kent genelinde de çok iyi"

Sonsuzluk havuzunun Adana'da ilgi gördüğünü anlatan Öztürkmen, daha sonra şunları söyledi:

"Turizm giderek gelişiyor, şu an 24 dairemiz aktif olarak hizmet vermekte. Sonsuzluk havuzu insana ekstra geniş bir yerde hissi veriyor. Özellikle son zamanlarda artan festival eğlence kültürümüzle birlikte yazın Adana'da alternatif olmaya başladı. Aynı zamanda Adana tam bir geçiş noktası ve birçok noktaya yakın. Kentimizde güzel projelerde başladı. Bu projelerin de etkisiyle turizm giderek artıyor. Bizim şu an müşterilerimizin yüzde 85-90'ı yabancı, geriye kalan kısım ise yurtdışında yaşayan Türklerden oluşuyor. Doluluk oranları kent genelinde de çok iyi. Çok memnununuz." - ADANA

Kaynak: İHA

turist, Adana, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Otellerin Doluluğu Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
09:49 İstanbul’da akılalmaz kaza İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı İstanbul'da akılalmaz kaza! İETT otobüsü boşluğa düştü, yolcular panikle dışarı fırladı
09:22 Bingöl’de bilanço ağırlaşıyor Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti Bingöl'de bilanço ağırlaşıyor! Madde bağımlısı şahsın bıçakladığı 2 kişi daha hayatını kaybetti
09:01 Ankara’yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne telefonu kapattı Ankara'yı sarsan iddia: Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne telefonu kapattı
23:41 Netanyahu’ya ABD Kongresi’nde alkış tufanı Skandal görüntülere Türkiye’den tepki Netanyahu'ya ABD Kongresi'nde alkış tufanı! Skandal görüntülere Türkiye'den tepki
10:11 Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie’nin kopan bacağı kıyıya vurdu Köpekbalığı saldırısına uğrayan sörfçü Kai McKenzie'nin kopan bacağı kıyıya vurdu
09:58 Netanyahu Kongre’de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı Netanyahu Kongre'de konuşurken göstericiler ABD bayrağını yaktı
08:20 Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti Motorine 1 lira 47 kuruş indirim geldi! Tabeladaki rakam dün gece itibarıyla değişti
08:11 Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı Bomba iddia: Şubat ayında evlenen Ebru Gündeş boşanma kararı aldı
03:18 Osmaniye’de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı Osmaniye'de iki grup arasında çıkan kavgada belediye başkanı da yaralandı
01:44 ABD Kongresi’nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül’ü de küplere bindirdi ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi
00:09 Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre’de ağzını bozdu: İran’ın kullanışlı ahmakları Protestolara dayanamayan Netanyahu, Kongre'de ağzını bozdu: İran'ın kullanışlı ahmakları
23:55 Oyun oynayan çocukların arasına dalan traktör 2 kardeşi hayattan kopardı Oyun oynayan çocukların arasına dalan traktör 2 kardeşi hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 10:41:51. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Otellerin Doluluğu Yüzde 80'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement