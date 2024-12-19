Adana\'da Sakatat Fiyatları Arttı

Ekonomi

Türkiye'deki birçok mezbahada günlük kesilen küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana'ya getiriliyor. Son yıllarda kentte düzenlenen 'Lezzet festivali' ise sakatat satışlarını arttırdı. Ancak kış aylarının gelmesiyle sakatat fiyatları cep yakmaya başladı. Adana Kasaplar Çarşısı'nda ciğerin kilogram fiyatı 750 TL, kelle 250 TL, işkembe ve mumbar 50 TL'den satılıyor.

"Sakatat fiyatları artabilir"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, havaların soğumasıyla birlikte sakatat fiyatlarında artış olduğuna dikkat çekerek, "Sakatat daha önce bulunmuyordu fakat şimdi ikliminde soğuk olması nedeniyle fiyatlarda artış var. Ciğerin kilogramı 750, ütülmüş kelle 250, işkembe 50, mumbar 50 TL olarak satılıyor" dedi.

"Daha önceden şırdan, mumbar, işkembelerin hepsi dökülüyordu"

İç piyasada hayvan kesiminin fazla olmadığının altını çizen Başkan Yağmur, "Sakatat ithalatımız da olmadığından dolayı ilerleyen günlerde fiyatlarda artış bekliyoruz. Daha önceden şırdan, mumbar, işkembelerin hepsi dökülüyordu. Yaz aylarında 3 taneyi 50 TL'ye veriyorlardı. 5 taneyi 50 TL'ye veriyorlardı. Şu an fazla talep yok. Hem zamdan dolayı bir de artık lüks yemeği oldu sakatatlar. Yani bir işkembenin, mumbarın yapılması ekonomiye büyük bir katkı sağlıyor" diye konuştu. - ADANA