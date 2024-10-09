Adana'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı

Adana\'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı

3. Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, 17-20 Ekim'de Adana'da düzenlenecek, büyük katılım bekleniyor.

09.10.2024 13:25
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Adana'da bu sene 3.'sü düzenlenecek 'Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı' 17-20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en önemli tespih üretim ve satış yerlerinden Adana'da bu sene 3. kez 'Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı' düzenlenecek. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Tespihçiler Çarşısı'nda fuarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan Adana Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Fidan, "Geleneksel el sanatlarımızı ve doğal taşların kadim güzelliğini tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulduğumuz bu etkinlik sektöre yön veren ustaları koleksiyoncuları meraklıları bir araya getiren önemli bir platforma olmaya devam ediyor. Bu yıl ki fuar sadece tespih ve doğal taş sevenler için değil, aynı zamanda bu alanda yeni ilhamlar arayan sanatkarlar içinde büyük bir fırsat sunuyor" dedi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise Adana'nın festival ve fuarlar şehri olduğunu belirterek, "Bu yıl Ekim ayının 17-20'sinde hem lezzet festivali hem de tespih fuarı var. Tespih Türkiye'nin belirli illerinde yapılıyor belki ama Adana'da bir başka yapılıyor. Burada işinde çok ilerlemiş ustalar var. Ustalar bu işe gönlünü veriyor. Tespih fuarı ilk kez Adana'da yapılmaya başladı. Çok sayıda yabancı misafirin geleceğini biliyorum. Dünya çapında uçak kiralayıp gelen hobi sahibi, sanat sahibi veya ilgi sahibi insanlar var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, tespihleri inceleyip ustalardan bilgi aldı. Toplantıya STK temsilcileri ve çarşı esnafı katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı - Son Dakika

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