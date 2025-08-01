Adana'da TOKİ Konut İnşaatları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da TOKİ Konut İnşaatları Devam Ediyor

Adana\'da TOKİ Konut İnşaatları Devam Ediyor
01.08.2025 10:49
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TOKİ, depremzedeler için Adana'da inşaat sürecini 7/24 sürdürüyor, konutlar 2025'te tamamlanacak.

Adana'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında inşa süreci devam ederken TOKİ, sosyal konut projelerine de devam ediyor.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların inşa süreci devam ediyor. Depremde 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da ise 11 bina deprem sırasında yıkıldı. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar alırken 4 bin 949 bina ise orta hasarlı oldu.

İnşaatlar sürüyor

Depremden etkilenen aileler için TOKİ tarafından yapılan 12 bin 522 bağımsız bölümün 8 bini tamamlandı ve kalanların inşası Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor.

7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor

İşçiler, inşaatlarda 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor. Merkez Sarıçam ilçesinde yeni konutlar hızla yükseliyor.

Konutların yapımı sırasında inşaatta incelemelerde bulunan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Artık her şey hazır"

TOKİ şantiyelerinde 7 gün 24 saat çalışmaların sürdüğüne vurgu yapan Karslıoğlu, "6 Şubat 2023'ten sonra hızlı bir şekilde reaksiyon alınıp TOKİ inşaatlara başlamıştı. 2025 yılının Temmuz ayı bitti ve 12 bin 500 deprem konutunda yüzde 95 seviyesine gelinmiş durumdayız. Artık her şey hazır" diye konuştu.

"Adana'da süreç tamamlanacak"

2025 yılı sonuna kadar deprem konutlarının tamamlanacağına değinen Mustafa Karslıoğlu, "Vatandaşlarımız artık taşınmaya başladılar. Hem deprem hem de sosyal konutlar için Adana'da süreç tamamlanmış olacak. Deprem konutlarının yüzde 90'ı teslim edilmiş durumda. Yüzde 5'lik kısımda çalışmalar sürüyor. Deprem konutlarıyla alakalı mevzuyu 2025'in sonunda kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sosyal konutların da 2026 yılı sonuna kadar hazır olacağını belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da TOKİ Konut İnşaatları Devam Ediyor - Son Dakika

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