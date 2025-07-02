Adana\'da Yerinde Dönüşüm Projesi İleriye Taşınıyor

Adana'da 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında 500 bağımsız yapının inşaat süreci devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Temmuz 2023'te başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi, depremden etkilenen bölgelerde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sundu. Proje kapsamında konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL'ye kadar faizsiz kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe ve 400 bin TL kredi, ayrıca her bağımsız bölüm için 40 bin TL proje desteği sağlandı. 30 Haziran projeler için son gün olarak belirlendi. Adana'da 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında 800 evin 300'ü tamamlanırken, 500 evde inşaat süreci devam ediyor.

"Yerinde dönüşüm projeleri vatandaşlarımızın işine geliyor"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Yerinde Dönüşüm Projesi, evleri hasar gören vatandaşlar için muazzam projedir. Adana'da 800 başvuru alındı, bunların 300'ü tamamlanırken, 500 evde ise inşaat çalışması sürüyor. Projenin büyüklüğüne, metrekaresine göre 1 yılda tamamlanan projeler mevcut. Yerinde dönüşüm, devletimizin hibe ve düşük faizli kredi verdiği bir imkan. Bu sebeple vatandaşlarımızın çok işine geliyor" dedi.

Yerinde dönüşüm projelerinde inşaat çalışmaları sürerken devletin kira yardımı yaptığına vurgu yapan Karslıoğlu, "İnşaat süreçleri devam ederken devletimiz kira yardımı yapıyor ve 2 yıl ödemesiz sıfır faizle kredi veriyor. 30 Haziran 2025 itibarıyla bu başvurular bitti. İfraz ve tevhide başvuranlar ise 30 Ağustos'a kadar bu haktan yararlanmış olacak" diye konuştu.

"Okulların tatile girmesiyle taşınmalar hızlandı"

Adana'da depremzedeler için yapılan 12 bin 595 TOKİ konutunda ise çalışmaların hızla devam ettiğine vurgu yapan Karslıoğlu, "Bu projelerimizde vatandaşlarımız oturmaya başladı. Okulların tatile girmesiyle taşınmalar hızlandı. Bu senenin sonuna kadar Adana'mızda deprem konutlarıyla alakalı gündemi kapatıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA