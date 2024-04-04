Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 sanayi parseli ihalesi yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 sanayi parseli ihalesi yapılacak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'nde 5 sanayi parseli ihalesi yapılacak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sınırları dahilinde bulunan 5 sanayi parselini tahsis/satış ihalesini açık artırma usulü ile yapacak. İhaleye başvurular 3 Mayıs'a kadar kabul edilecek ve ihale 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana'nın coğrafi konumu ve yatırım avantajları sayesinde gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını belirtti. AOSB'nin genişleme stratejisi kapsamında 6 milyon metrekarelik yeni bir alanın hazırlıklarının tamamlandığı ve önümüzdeki iki yıl içinde tamamlanacağı açıklandı.

04.04.2024 10:57
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Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, sınırları dahilinde bulunan 5 sanayi parselini tahsis/satış ihalesini açık artırma usulü ile yapılacak.

İhale yapılacak olan arsalara ilişkin şartnamenin, imar durumları, başvuru için gerekli belge ve bilgilerin https://www.adanaorganize.org.tr adresinden temin edilebileceği bildirildi. Son başvuru tarihinin 3 Mayıs saat 17.00 olarak açıklandığı tahsis/satış ihalesinin 10 Mayıs günü saat 10.00'da, A OSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, 50 yıllık geçmişi bulunan Adana OSB'nin, gerek Adana'nın coğrafi konumu, gerekse bölgenin ulaşım başta olmak üzere bulundurduğu yatırım avantajlarının yanı sıra katılımcılarına sundukları imkanlar sayesinde cazibesini koruduğunu, gelecekte potansiyelinin daha da yüksek olacağını ifade etti.

"ADANA'YA İLGİ ARTACAK"

Akpınar, Türkiye ve dünyadaki konjonktürel hareketlerin önümüzdeki süreçte Adana'ya bir ilginin yoğunlaşacağını gösterdiğini, bu nedenle gerek Adana ölçeğinde ve gerekse AOSB olarak hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Doğu Akdeniz Ana Konteyner Limanı'nın Yumurtalık ilçesinde yapılacağını açıklaması, Yumurtalık ilçesinin Petrokimya Endüstri Bölgesi ilan edilip, Yumurtalık Serbest Bölgesi'nde 1 milyar dolarlık petrokimya tesisi kurulması çalışmaları, Ceyhan Endüstri Bölgesi, Ceyhan OSB, Kimya OSB, Sera OSB, Karataş Su Ürünleri OSB gibi yatırımlar söz konusu. Kısaca Adana'nın doğusunda bir sanayi kümelenmesi var. Bu nedenle oluşacak talepleri karşılamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

22 MİLYON METREKARELİK ALAN VAR

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayinin doğru planlanması adına genişlemenin bir stratejisi olması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki çoğu Organize Sanayi Bölgesi şehir içinde kalmış olması nedeniyle genişleme olanakları yok. Bu manada OSB'miz biraz daha avantajlı. Şu an itibariyle toplamda 22 milyon metrekarelik alanımız var. Bunun yaklaşık üçte ikisi faal olarak kullanılıyor. Geri kalan üçte birlik kısmın, yani yaklaşık 6 milyon metrekarenin, hazırlıklarını tamamladık, kamulaştırma, arazi edinim süreçlerini bitirdik, ihale işlemlerine geçiyoruz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde tüm altyapılarıyla beraber 6 milyon metrekarelik alan tamamlanmış olacak."

AOSB'NİN ALTYAPI KALİTESİ

Bölge Müdürü Akpınar, günün en yeni teknolojileriyle oluşturdukları altyapının kalitesinden de söz ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik, doğalgaz, atık su, kullanma suyu hatlarımızın yerleştirilmesi ve yolların hazırlanması gibi çalışmaları kapsayan altyapı hizmetlerimiz Türkiye'deki sanayi bölgeleri açısından oldukça avantajlı. Bunları hayata geçirirken uzun vadedeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz. Örneğin geçen yıl hayata geçirilen ikinci trafo merkezimizle önümüzdeki on yılda kapasite sorunu yaşamayacağımızı öngörüyoruz. Benzer bir şekilde kullanma suyu ve atık su hizmetlerinde Türkiye'nin en büyük tesislerinden birine sahibiz."

"ALAN OLARAK 30 YILIN İHTİYACINI KARŞILAYABİLİRİZ"

Bölge Müdürü Akpınar, ilave olarak 30-35 milyon metrekarelik bir alanı daha AOSB bünyesine katmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu da şu demektir; önümüzdeki 20 yılın ihtiyacını karşılayabilecek bir alana sahip olacağız. Bunlar çok büyük alanlar, şu andaki 22 milyon metrekareden yüzde 50 daha büyük bir yerden bahsediyorum. Bu alan ile birlikte Türkiye'nin en büyük alanına sahip OSB'si olacağız. Buraların hazırlanmasının da ciddi bir emek ve sermaye gerektireceğinin altını çizmek isterim."

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yaklaşık 6 yıldır Adana'da göre yaptığını, bu kentin dünyanın sayılı şehirleri arasında olabilecek potansiyele sahip olduğunu gördüğünü, tarımı, ticareti, sanayisi ile Adana'nın çok ciddi bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 2022 yılında da 4'ncü ilave alanda bulunan 4 adet sanayi parselini başvuru sahipleri arasında yapılan kura çekimi ile tahsis etmişti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 sanayi parseli ihalesi yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 sanayi parseli ihalesi yapılacak - Son Dakika
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