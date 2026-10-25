Adana Kozan'da yağışlar kanlıca mantarında bolluk yarattı, kilogramı 300 lirayı buldu - Son Dakika
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Adana Kozan'da yağışlar kanlıca mantarında bolluk yarattı, kilogramı 300 lirayı buldu

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Adana Kozan\'da yağışlar kanlıca mantarında bolluk yarattı, kilogramı 300 lirayı buldu
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Adana Kozan\'da yağışlar kanlıca mantarında bolluk yarattı, kilogramı 300 lirayı buldu
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Adana Kozan'da sonbahar yağışlarının ardından kızılçam ormanlarında kanlıca mantarı bolluğu yaşandı; kilogramı 300 lirayı bulan mantar kışlık saklanıyor ve pazarda satılıyor. Mantar toplayanlar verimli sezon yaşadıklarını belirtirken zehirli türlere karşı uyarıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sonbahar yağışlarıyla birlikte kızılçam ormanlarında kanlıca mantarı bolluğu yaşandı. Kilogram fiyatı 300 lirayı bulan mantarı toplamak için ormana çıkan vatandaşlar, son yılların en verimli sezonlarından birini yaşadıklarını belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki kızılçam ormanlarında, yağışların ardından kanlıca mantarı bolluğu yaşandı. Halk arasında çintar olarak da bilinen mantarı toplamak için ormana giden mahalle sakinleri, son yılların en verimli sezonlarından birini yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar, kilogram fiyatı 300 lirayı bulan mantarı binbir emekle toplayıp bir bölümünü kışlık olarak saklarken bir bölümünü de pazarlarda satışa sunuyor.

"20 yıldır böyle bir yağmur görmedik"

Ailesiyle mantar toplayan mahalle sakinlerinden Ali Gök, bu yıl yağışların mantar verimini önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Bu sene yağmurlar çok güzel yağdı. 20 yıldır böyle bir yağmur yoktu. Kanlıca mantarları her yerden adeta fışkırdı. Doğadaki nimetler insanlara bol bol sunuldu. Bu bolluk en az 15-20 yıldır yoktu, mantar çok nadir çıkıyordu. Bu sene hem çok kaliteli hem de bol. Mantar toplamanın mesaisi yok. Akşam olduğunda bırakıyorsun. Bulması o kadar keyifli ki hangi ormana gittiğini bile unutup kendini kaybedebiliyorsun" dedi.

"Bizim avımız mantar avı"

Mantar toplamanın kendileri için bir tutku olduğunu dile getiren Gök, kuru çam dallarının altından çok sayıda mantar çıktığını ifade ederek, "Bir yerde 5-6, bazen 10 tane birden buluyorsun. Çok güzel, kaliteli ve taze mantarlar var. Bizim avımız bu, mantar avı. Ben kendim mantarları satmıyorum, akrabalarımıza ve evimize gelen misafirlere ikram ediyoruz. Piyasada kilogramı 300 TL" diye konuştu.

"Bilmiyorsanız mantardan uzak durun"

Ormanlarda zehirli mantar türlerinin de bulunduğuna dikkat çeken Gök, mantar toplamanın bilgi ve tecrübe gerektirdiğini anlatarak, "Mantarların arasında çok zehirli olanlar da var. Hangi mantarın yenileceğini bilmek şart. Bilmiyorsanız mantardan uzak duracaksınız. Ormanda, insanı kısa sürede öldürebilecek mantarlar da var. Kanlıca mantarının faydası anlatmakla bitmez. Bu bölgede böreği yapılır, birçok yemekte kullanılır. Dikkatli toplarsanız doğada yeniden çıkar. Ancak ormanı talan eder gibi toplarsanız bir daha mantar bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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