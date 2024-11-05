Adana\'nın İhracatı Yüzde 1,8 Arttı

Ekonomi

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Ekim 2024 döneminde ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış göstererek 269 milyon 766 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Kıvanç, Ocak-Ekim 2024 döneminde ise yüzde 5'lik bir artışla ihracatın 2 milyar 472 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Ekim ayında kimya, tekstil ve otomotiv sektörleri zirvede

Başkan Kıvanç, Ekim 2024'te Adana'dan en fazla ihracat yapan sektörün 62,2 milyon dolar ile Kimya sektörü olduğunu belirtti. Kimya sektörünü 51,5 milyon dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri sektörü, 27,8 milyon dolar ile Otomotiv sektörü izledi.

Ocak-Ekim 2024 döneminde ise kimya sektörü 474 milyon dolarla ihracatta lider olurken, tekstil ve hammaddeleri 433,7 milyon dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ise 308,6 milyon dolarla bu sektörleri takip etti.

Ekimde en fazla ihracat ABD'ye, ilk 10 ayda Irak'a

Ekim ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 27 milyon dolar ile ABD olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç, bu ülkeyi 23 milyon dolar ile Irak ve 16 milyon dolar ile İspanya'nın takip ettiğini belirtti. 2024 yılının ilk 10 ayında ise Irak 225,7 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, ABD 210,1 milyon dolar ve İspanya 159,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Adana'nın ihracat performansına ilişkin iller sıralamasına değinen Başkan Kıvanç, "Adana, Ekim ayında yüzde 1,32 pay ile Türkiye'de en fazla ihracat yapan 13. il olurken, Ocak-Ekim döneminde de aynı sırada yer aldı" dedi. Kıvanç, Adana'nın ihracatındaki artışın umut verici olduğunu ancak bu rakamların potansiyelin altında kaldığını vurguladı.

"Adana, sanayicilerimizin azmi ve yeni yatırım alanlarıyla ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar sağlamaya devam edecek" diyen Kıvanç, tüm ihracatçılara teşekkürlerini sundu. - ADANA