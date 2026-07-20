Adana\'nın İkinci 500\'deki Başarısı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasına göre Adana'dan 15 sanayi firması listeye girmeyi başardı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmalarının açıklanmasıyla birlikte, 2025 yılında Adana'nın Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında toplam 31 firmayla temsil edildiğini belirtti. Kıvanç, İSO İlk 500 listesinde 16, İkinci 500 listesinde ise 15 Adana firmasının yer aldığını ifade ederek, bu sonucun Adana sanayisinin üretim gücünü, rekabetçiliğini ve istikrarlı büyümesini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, İSO İkinci 500 sonuçlarını değerlendirerek, Adana sanayisinin üretim gücünü ve rekabetçi yapısını istikrarlı şekilde sürdürdüğünü söyledi.

"İlk binde 31 firmayla güçlü bir temsil sağladık"

İSO İlk 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmaları, şehirlerimizin üretim kapasitesini ve sanayideki rekabet gücünü ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olduğunu belirten Başkan Zeki Kıvanç, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı;

"2025 yılı sonuçlarına göre İlk 500'de 16, İkinci 500'de ise 15 firmamızın yer almasıyla birlikte Adana olarak Türkiye'nin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında toplam 31 firmayla temsil edilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu tablo, kentimizin üretim altyapısının, sanayi kültürünün ve girişimcilik gücünün her geçen yıl daha da geliştiğini göstermektedir. Özellikle İSO İkinci 500 listesinde Adana'nın yükselişi dikkat çekicidir. 2024 yılında listede 12 Adana merkezli firmamız yer alırken, 2025 yılında bu sayı 15'e yükselmiştir. Böylece Adana'nın İkinci 500'de temsil gücü bir yılda yüzde 25 artış göstermiştir. Bu artış, kentimizde üretim kapasitesinin ve sanayicimizin rekabet gücünün güçlenmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesidir."

"Üretimden net satışlar 45,2 milyar TL'ye ulaştı"

İSO İkinci 500 listesinde yer alan Adana firmalarının üretim performansına da dikkat çeken Başkan Kıvanç, şöyle konuştu:

"2025 yılı İSO İkinci 500 listesinde yer alan 15 Adana firmamızın üretimden net satışları toplam 45 milyar 170 milyon 142 bin 669 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam, firmalarımızın zorlu ekonomik şartlara rağmen üretimlerini sürdürdüğünü, katma değer oluşturmaya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. 2024 yılında İSO İkinci 500 listesinde yer alan ise listede yer alan 12 firmamızın üretimden net satışları 31,1 milyar TL olarak gerçekleşmişti. 2025 yılında ise hem firma sayısının 15'e yükselmesi hem de üretimden net satışların 45,2 milyar TL seviyesine ulaşmasıyla birlikte, 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 45,2 oranında artış sağlanmıştır. Bu gelişme, Adana sanayisinin yeniden güçlü bir ivme yakaladığını ortaya koymaktadır. İlk 500 listesinde yer alan firmalarımızın güçlü performansının ardından İkinci 500 listesinde de 15 firmamızın yer alması, Adana sanayisinin sürdürülebilir büyümesini ve üretim çeşitliliğini teyit etmektedir. Ayrıca üretim tesisleri Adana'da bulunmasına rağmen şirket merkezleri farklı illerde olduğu için başka şehirler adına değerlendirilen çok sayıda büyük sanayi kuruluşumuz bulunmaktadır. Bu durum, Adana'nın gerçek üretim kapasitesinin ve ekonomik katkısının resmi verilerin de üzerinde olduğunu göstermektedir."

"Hedefimiz daha fazla firmayla ilk binde yer almak"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Kıvanç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

"İSO İlk 500 listesinde de firmalarımızın performansı yükselişini sürdürmektedir. 2023 yılında İlk 500 listesinde yer alan 11 Adana firmasının üretimden net satışları 82,6 milyar TL seviyesindeyken, 2024 yılında firma sayımız 16'ya yükselmiş ve üretimden net satışlarımız 133 milyar 375 milyon 471 bin 108 TL'ye ulaşmıştır. 2025 yılında ise yine 16 firmamız listede yer alırken üretimden net satışlarımız 163 milyar 770 milyon 526 bin 519 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece İlk 500 listesinde yer alan Adana firmalarımızın üretimden net satışları son bir yılda 30 milyar 395 milyon 55 bin 411 TL artmış, bu da yaklaşık yüzde 22,8'lik güçlü bir büyümeye karşılık gelmiştir. İlk 500 ve İkinci 500 listelerinde yer alan toplam 31 Adana firmasının 2025 yılı üretimden net satışları ise 208 milyar 940 milyon 669 bin 188 TL'ye ulaşmıştır. Bunun 163,8 milyar TL'si İlk 500'de, 45,2 milyar TL'si ise İkinci 500'de yer alan firmalarımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretim tesisleri Adana'da bulunmasına rağmen şirket merkezleri farklı illerde olduğu için başka şehirler adına değerlendirilen sanayi kuruluşlarımız ile isimlerini açıklamayan firmalarımızın üretimden net satış rakamları ile üretimlerini dikkate alındığında, Adana sanayisinin ulaştığı gerçek üretim büyüklüğünün ve ekonomik katkısının bugün açıklanan rakamların çok daha üzerinde olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Yeni organize sanayi bölgelerimiz, devam eden yatırımlarımız, güçlü lojistik altyapımız ve nitelikli insan kaynağımız sayesinde önümüzdeki yıllarda hem İlk 500 hem de İkinci 500 listelerinde daha fazla Adana firmasını görmeyi hedefliyoruz. Üreterek ülkemize değer katan, ihracata, istihdama ve kalkınmaya katkı sağlayan tüm sanayi kuruluşlarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını gönülden kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ADANA