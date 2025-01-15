Adana'nın Mavi Yengeçleri Dünyaya Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın Mavi Yengeçleri Dünyaya Açılıyor

Adana'nın Karataş ilçesinde Akyatan Lagünü'nden çıkarılan mavi yengeçler, yurt dışına ihraç edilerek bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Yılda 100 tonun üzerinde ihraç edilen bu lezzetli deniz canlısı, özellikle Uzak Doğu ve Avrupa pazarlarında talep görüyor.

15.01.2025 23:18
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İç piyasada tüketilmeyen 'mavi yengece' yurt dışı talebi

Adana ekonomisine 'mavi yengeç' dopingi

Türkiye'nin en büyük lagününde yetişen 'Mavi yengeçler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor

Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş: "Türkiye'de yetişen ve ihraç edilen mavi yengeçlerin yüzde 90'ı Adana'dan gönderiliyor"

ADANA - Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü'nden çıkartılan mavi yengeçler, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Yılda ortalama 100 tonun üzerinde ihraç edilen yengecin kilosu ise 20 avrodan alıcı buluyor.

Dünyada nadir bölgelerde yetişen mavi yengeç, eşsiz lezzetinin yanı sıra yüksek protein içermesi nedeniyle ticari olarak önemli bir değer taşıyor. Adana'nın Karataş ilçesinde yer alan Türkiye'nin en büyük lagünü Akyatan, onlarca kuş türünün yanı sıra mavi yengeçlere de ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki balıkçıların lagünden doğal yöntemlerle yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Lagünde sadece izinli balıkçıların avladığı mavi yengeçler, yurt dışına kilosu ortalama 20 avrodan gönderiliyor. Yılda ortalama 100 tonun üzerinde ihraç edilen mavi yengeçler, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

"Ticari değeri çok yükseldi"

Akyatan Lagünü'nde İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, "Mavi yengeçlerimizi eski yöntemlerle doğaya zarar vermeden avlıyoruz. Türkiye'de yetişen ve ihraç edilen mavi yengeçlerin yüzde 90'ı Adana'dan gönderiliyor. Mavi yengeçler eskiden ticari bir değeri olmayan, Türkiye'de tüketimi olmadığı içinde balıkçılarımız tarafından yakalanıp geri atılan bir türdü. Ancak Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinden talep gelince ticari değeri çok yükseldi" ifadelerini kullandı.

"Yengeçler canlı ihraç ediliyor"

Mavi yengeçlerin ihraç edileceği ülkeye kadar canlı olarak gönderildiğini belirten Başkan Karataş, daha sonra şunları söyledi:

"Mavi yengeç ihracı çok hassasiyet isteyen bir iş. Mavi yengeçler yakalandıktan sonra gönderileceği yere kadar canlı olarak gönderilmeli. Aksi halde salgıladığı zehirli maddeyle sağlığa zarar veriyor. O nedenle Karataş'taki balıkçılar bu tekniği çok iyi biliyor ve mavi yengeçleri ihraç edileceği ülkeye gönderiyor. Mavi yengeç ve balıkçılık hem bölgemize hem de ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor."

"Mavi yengeçler çok lezzetli"

Mavi yengeçlerin çok lezzetli olduğunu ve son yıllarda yurt içinden de talep gördüğünü anlatan Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, "Karataş'ın mavi yengecinin lezzeti gerçekten çok güzel. Keşfedenler mutlaka her zaman tüketmek istiyor. Bu lagünümüzden çıkan su ürünleri çok kaliteli. Türkiye'nin en büyük lagünü olma özelliği taşıyan Akyatan Lagünü'nde canlı çeşitliliği çok fazla. Bizde bunun tanıtımını yapıp ekonomik getiri hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Uzak Doğu, Uzak Doğu, Ekonomi, Karataş, İhracat, Turizm, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'nın Mavi Yengeçleri Dünyaya Açılıyor - Son Dakika

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