Adanalı Kasaplardan Tağşiş Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adanalı Kasaplardan Tağşiş Tepkisi

Geniş Video İzle

Adana'da taklit ürün satan firmalar nedeniyle esnaf zor durumda, kasaplar denetim istiyor.

13.10.2024 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanalı kasap ve kebapçılardan 'Taklit-tağşiş' ürün satanlara tepki

'Taklit ve tağşiş' listesi esnafın işini etkiledi

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur:

"Adana leke tutmaz"

ADANA - Kebabın başkenti Adana'da birkaç firmada taklit ve tağşiş ürünlerin çıkması esnafların işini etkiledi. Kasaplar ve kebapçılar taklit ve tağşiş ürün satanlara tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi yayınladı. Listeye Adana'dan 11 firma girerken en dikkat çekeni ise kebabıyla meşhur kentte kebap etine konulan tek tırnaklı hayvanların etleri oldu.

Ancak bazı işletmelerin yaptığı yanlışlar nedeniyle kentteki birçok esnafın işi kötüye gitti ve vatandaşlar kebapçılara karşı ön yargılı davranmaya başladı.

"Adana leke tutmaz"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden memnunuz. Bu çalışmaların günü birlik yayınlanmasını istiyoruz. Adana'da Kasaplar Odası'na kayıtlı hiçbir esnafta taklit ve tağşiş ürüne rastlanmadı. Bu listede çıkan yerler kendisini bilmez, Adana'ya leke sürmeye çalışan esnaflardır. Adana leke tutmaz. Bizler de denetimlerimizi arttırdık" dedi.

Vatandaşların artık ön yargılı davrandığını anlatan Yağmur, "Bir tane Adana'mız var. Başka Adana yok. Adana'nın isminin kötülenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Her zaman söylüyorum deterjan ve et asla bir arada satılmaz. Vatandaşlar gelip etlerini kasaplar çarşısından veya güvendikleri esnaflardan alsınlar" ifadelerini kullandı.

"Kendisini bilen esnaf bilmediği eti dükkanına sokmaz"

Kebapçı esnaflarından Güngör Güler ise Adana'daki çoğu kebapçının bilindik kasaplardan et aldığını anlatarak, "Birkaç esnafın yaptığını bütün Adana esnafına mal etmelerini istemeyiz. Bizim 15-20 günde bir zaten denetimlerimiz yapılıyor. Adana'daki çoğu esnafın ürünü belirli kasaplardan denetimle gitmektedir. Kendisini bilen esnaf zaten bilmediği eti dükkanına sokmaz. Herkesi Adana'ya bekliyoruz" diye konuştu.

Esnaf Abdullah Saylan ise "3-4 firmada çıkan taklit ve tağşiş ürünler bizleri de etkiledi. Bu üzücü bir olay. Adana Lezzet Festivali öncesi böyle bir olayın çıkması bizler için üzücü. Bu durum hem bizleri üzüyor hem de Adana Kebabımızı lekeliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, 3-sayfa, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adanalı Kasaplardan Tağşiş Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:34 Kabine’de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir Kabine'de değişiklik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bakanla yolları ayırabilir
08:38 Antalya’da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı Antalya'da yabancı uyruklu 2 şahıs sokak köpeğine tecavüz etmeye kalkıştı
08:10 Köfteci Yusuf’a verilen “Helal sertifa“ CHP’yi harekete geçirdi Köfteci Yusuf'a verilen "Helal sertifa" CHP'yi harekete geçirdi
07:40 Sedat Peker: Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarını piyasadan silecek, bu çok büyük bir tehlike Sedat Peker: Afgan ve Suriyeliler Türk gruplarını piyasadan silecek, bu çok büyük bir tehlike
22:42 Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama Oyuncak ve bisiklete vergi geliyor mu? Kafa karıştıran maddeyle ilgili net açıklama
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
10:20 Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen’den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor Kadın Cinayetlerine bir tepkide Fahriye Evcen'den: Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor
10:07 Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü Acılı anne konuştu, tüm salon ağladı: 2 çocuğumu babaları öldürdü
10:02 Arda Güler’in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti’nin başını yaktı Arda Güler'in Karadağ maçındaki çalımı Ancelotti'nin başını yaktı
09:56 Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı Altın yatırımcısı bu haftaki fiyatlamalardan tatmin olmadı
09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:36 Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan’ı zora sokacak iddia Olaylı yayınla ilgili Songül Karlı ve Uğur Aslan'ı zora sokacak iddia
09:27 Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik Turgut Altınok’a gayrimenkul zengini damat Ankara siyasetinin konuştuğu evlilik! Turgut Altınok'a gayrimenkul zengini damat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 10:57:23. #1.11#
SON DAKİKA: Adanalı Kasaplardan Tağşiş Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.