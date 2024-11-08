Adanalı ve İstanbullu Sanayiciler Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Adanalı ve İstanbullu Sanayiciler Buluştu

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Adana ve İstanbul sanayicileri, iş gücü ve üniversite eğitimine dair sorunları masaya yatırdı.

08.11.2024 21:05
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Adanalı ve İstanbullu sanayiciler bir araya geldi

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç:

"Adana birçok alanda öncü rol üstleniyor"

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan:

"Yurt dışına giden öğrencileri geri döndürmeliyiz"

"Arazi, kredi ve para bir şekilde temin edilebiliyor ama insan hiçbir şekilde temin edilemiyor"

ADANA - Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Adana'nın sanayi geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanır. Adana, 2.2 milyonu aşkın nüfusuyla, üretimden ihracata, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda öncü rol üstleniyor" dedi.

İstanbul Sanayi Odası üyeleri, Adana Sanayi Odası üyeleriyle birlikte kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından her iki odanın üyeleri ortak meclis toplantısı düzenledi.

"Adana öncü rol üstleniyor"

Adana Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın sanayi başta olmak üzere birçok alanda öncü rol üstlendiğini belirterek, "Adana, Türkiye'nin ekonomik geleceğinde stratejik bir rol üstlenmeye devam ediyor. Sanayinin, tarımın, lojistiğin ve enerjinin buluşma noktasında yer alan bu şehir, her sektörde dinamik yapısıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin 7. büyük ili konumundaki Adana, güçlü nüfusu ve sanayi altyapısıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir şehirdir. Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 2,64'üne sahip olan Adana, 2.2 milyonu aşkın nüfusuyla, üretimden ihracata, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda öncü rol üstleniyor" diye konuştu.

"Adana'nın sanayi geçmişi, Osmanlı dönemine kadar uzanır"

Adana'nın üretim kapasitesinin her geçen gün arttığını ve ülke ekonomisine katkısının sürdüğünü vurgulayan Başkan Kıvanç, daha sonra şunları söyledi:

"1517 yılında Osmanlı topraklarına katılan Adana'da çeltik üretimi ve ipek imalathaneleri ile şeker kamışından şeker üreten tesisler bulunuyordu. Bu köklü geçmiş, Adana'nın sanayi altyapısının ne kadar derinlere dayandığını ve günümüze kadar süregelen üretim kültürünü yansıtmaktadır. 1864 yılında kurulan ilk çırçır fabrikası, şehrin sanayi alanındaki gelişiminin ilk örneği olarak dikkat çekerken, 1898'de kurulan ilk iplikhane ve 1901'de faaliyete geçen ilk entegre dokuma fabrikası, Adana'nın sanayileşme yolundaki güçlü adımlarını simgeler. Ardından, 1906 yılında kurulan ilk yabancı sermayeli fabrika, Aristidi Simyanoğlu tarafından faaliyete geçirilmiş ve bu fabrika, 1924 yılında "Milli Fabrika" adını almıştır. Ulu Önder Atatürk'ün talimatı üzerine 1927 yılında dönemin iş adamları tarafından hazineden satın alındı ve adı "Milli Mensucat" oldu. Günümüzde ise, birlikte gezdiğimiz bu tarihi fabrika, müze olarak şehrin sanayi mirasını yaşatmaktadır."

"Az ama öz üniversite eğitimi politikasına dönmeliyiz"

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise Türkiye'nin 20-30 sene sonrasını planlayacak istihdam ve insan kaynakları projesi yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Bu jeopolitik ortamda ve coğrafyada nasıl bir insan portföyüne ihtiyacımız varsa o şekilde planlama yapmalıyız. Her sene 1.5 milyon insanımızı üniversitelere almak yerine az ama öz üniversite eğitimi politikasına dönmeliyiz. Her ile 1 üniversite yaparak bu işi çözemeyiz. Bu gerçeğin altını çizmemiz lazım. Her ile 1 üniversite ve 20-25 bin öğrenciyi doldurarak bu işi çözemeyeceğimiz çok açık" dedi.

"Yapay zekayı yönetecek insanlara ihtiyacımız var"

Her sektörde kalifiye eleman bulunamadığını anlatan Bahçıvan, "Her yerdeki temel sorun bu insan kaynakları konusu. Neler yapılması gerektiğini biliyoruz ancak çözümü yeteri kadar doğru anlatamıyoruz. Daha cesur olmamız lazım. Arazi, kredi ve para bir şekilde temin edilebiliyor ama insan hiçbir şekilde temin edilemiyor. İstanbul'da en iyi liseleri bitiren öğrencilerimizin yüzde 95'i geleceği yurt dışındaki üniversitelerde arıyor. Bu çocukları ülkeye dönüşe motive edemezsek bu çocukları kaybediyoruz. Yatırımlar yapıyoruz, tesisler inşa ediyoruz ama bunları yönetecek, üretim platformlarının başında duracak, yapay zekayı yönetecek insanlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adanalı ve İstanbullu Sanayiciler Buluştu - Son Dakika

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