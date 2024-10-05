Adem Yılmaz, 2 Yılda Yapılanları Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Adem Yılmaz, 2 Yılda Yapılanları Tanıttı

Adem Yılmaz, 2 Yılda Yapılanları Tanıttı

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, görev süresindeki projeleri ve çalışmaları açıkladı.

05.10.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, görevde bulunduğu iki yıl boyunca hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bandırma Ticaret Odası'nda 2 yıllık görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, basın mensupları ile bir araya gelerek görev süresinde yapılan faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verdi.

Görev süresinin dolu dolu geçtiğini belirten Yılmaz, "Bandırma Ticaret Odası organ seçimleri 10 Ekim 2022 tarihinde yapılmıştı. O tarihte aldığımız bir karar doğrultusunda yönetim kurulu başkanlık görevini Bahadır Çolak ile dönüşümlü olarak yapacağımızı açıklamıştık. Benim 2 yıllık görev sürem sona eriyor. Dolu dolu bir dönem geçirdik." dedi. Yılmaz, göreve geldiği günden itibaren Bandırma'nın ticaret potansiyelini artırmak ve yerel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

İki yıl boyunca ticari faaliyetlerin iyileştirilmesi, bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve üye işletmelerin desteklenmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Yılmaz, bu süreçte özellikle dijitalleşme, ihracat odaklı çalışmalar ve mesleki eğitim projelerine öncelik verdiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, görevi süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece Bandırma'nın değil, aynı zamanda çevre ilçelerin de ekonomik yapısını güçlendirdiğini vurguladı.

2 yıllık süreçte dolu dolu bir dönem geçirdiklerini belirten Adem Yılmaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile iletişimimizi iyi tutarak, gerçekleştirebileceğimiz projeler için çeşitli toplantılar düzenledik. Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından kadınların hayatına dokunacak projeler ve toplantılar düzenledik. Bandırma Ticaret Odası olarak kadınların erkek egemen mesleklerde yer alabilmesi için projeler ve seminerler düzenledik. Kadınlarımızı erkek işgücüne sahip çıkmaya davet ettik. Bandırma Ticaret Odası olarak kadın işgücüne verdiğimiz değeri her fırsatta vurguladık. Marmara OSB ile düzenlediğimiz toplantılarda bölgedeki işbirliklerini değerlendirdik. Çelebi Limanı ile yaptığımız görüşmelerde üyelerimizin sorunlarına yönelik hızlı çözümler üretmeye çalıştık. İlgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunarak Çelebi Limanı'nda bir Gıda Kontrol Odası oluşturup personel atayarak hem maliyet hem de zamandan tasarruf sağladık. İhracat ön izin belgesiyle ilgili bitkisel gıda ve yem ihracatı yapan firmalarımızın Balıkesir'e gitme zorunluluğunu ortadan kaldırdık." dedi.

Bandırma'nın tüm sektörlerine yön vermek ve sorunlara çözüm üretmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Hastane yolu taleplerimizi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ilettik ve taleplerimizin karşılık bulmasıyla Külefli yolunda yapılan düzenleme sayesinde bölge trafiğinin yüzde 40 oranında rahatlamasına vesile olduk. Bandırma'nın il olması için 'Tek Ses Tek Yürek' sloganımızla tüm paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdik. Erdek Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası ve Bandırma Ticaret Odası olarak ortak çalışmalarla bölgemizi güçlendirmek için gayret gösterdik. Bölgemizin değerlerini ön plana çıkarmak adına 2 yıllık dönemde 4 coğrafi işaret tescili aldık. Bandırma Ticaret Odamız önünde kurulmasını sağladığımız Yüksek Hızlı Araç Şarj İstasyonu, aylık yaklaşık 900 araç tarafından kullanılıyor. TOBB tarafından yaptırılan 12 derslikli Anaokulu projesi sürüyor. Bu proje ile bölgede 300 öğrenciye eğitim sağlanacak." diye konuştu.

Başkan Adem Yılmaz, görev süresinin sona ermesiyle birlikte yeni dönemde bayrağı devralacak olan Bahadır Çolak'ın aynı vizyonla çalışmalarını sürdüreceğine inandığını ifade ederek, Bandırma Ticaret Odası'nın bölge ticaretindeki rolünü daha da ileriye taşımak için gerekli tüm desteği vereceğini ve Yönetim Kurulu'nda göreve devam edeceğini belirtti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bandırma, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adem Yılmaz, 2 Yılda Yapılanları Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
13:12 TFF’de büyük skandal Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı TFF'de büyük skandal! Kadın hakemle erkek gözlemcinin cinsel içerikli videosu ortaya çıktı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
09:49 Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler Kasiyeri öldüren katil zanlısının annesinden skandal sözler
09:29 Fatih’teki çifte cinayette kan donduran detay Fatih'teki çifte cinayette kan donduran detay
15:40 Şanlıurfa’da bir ilk Kadın otobüs şoförü görevine başladı Şanlıurfa'da bir ilk! Kadın otobüs şoförü görevine başladı
15:23 “Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı“ dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü "Ablam kocama göğüslerinin fotoğrafını attı" dedi, baldızın savunması ise hayrete düşürdü
15:21 Beyoğlu sapıklarından birinin ’ahlak’ paylaşımı “pes artık“ dedirtti Beyoğlu sapıklarından birinin 'ahlak' paylaşımı "pes artık" dedirtti
15:18 Hamsilere adım adım takip Hamsilere adım adım takip
15:12 Bursa halkına sorduk: ’’Babalar neden sevgisini göstermez’’ Bursa halkına sorduk: ''Babalar neden sevgisini göstermez?''
14:59 Ancelotti’nin Arda Güler’e dedikleri öyle böyle değil Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
14:52 Araştırma 39 ilde yapıldı Son seçim anketinde büyük sürprizler var Araştırma 39 ilde yapıldı! Son seçim anketinde büyük sürprizler var
14:50 Suriye’den Türkiye’ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi Suriye'den Türkiye'ye getirilen 79 ton ceviz içi imha edildi
14:48 Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 13:31:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adem Yılmaz, 2 Yılda Yapılanları Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement