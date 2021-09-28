Adm ve Gdz Elektrik, müşterilerine BİP'ten de hizmet sunacak

Aydın, Denizli, Muğla, İzmir ve Manisa illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm ve Gdz Elektrik, müşterilerine BİP mesajlaşma uygulaması üzerinden de hizmet sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adm ve Gdz Elektrik, BİP uygulamasıyla planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, sokak aydınlatma ve arıza bildirim taleplerine yönelik hizmet sağlayacak.

Söz konusu uygulamayla taleplere günün her saatinde cevap verilecek, müşterilerin ihtiyaç duymaları halinde çağrı merkezi müşteri temsilcisine de bağlanılabilecek.

Bu kapsamda, müşterilerin telefonlarına BİP uygulamasını indirerek Aydın, Denizli ve Muğla illeri için Adm Elektrik, İzmir ve Manisa illeri için ise Gdz Elektrik yazarak takip etmeleri ve taleplerini bu platform üzerinden iletmeleri yeterli olacak.

Ayrıca, uygulamadaki teknolojik alt yapı sayesinde karşılıklı olarak anlık yazışmalara cevap verilebiliyor.