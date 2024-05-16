Ekonomi

Afetzede kadınları hayata tutunduracak tesisin açılışı gerçekleştirildi

HATAY - Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın Altınözü ilçesinde afetzede kadınların bir araya gelmesiyle kurulan HAZEK kadın kooperatifi tarafından içerisinde endüstriyel mutfak ve güzellik salonunun bulunduğu tesis gerçekleştirilen açılışla hizmete girdi.

Deprem bölgesindeki ekonominin iyileştirilmesi için yürütülen çalışmalar ve yatırımlar aralıksız devam ediyor. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından bölgede yaşayan vatandaşların kalkınması amacıyla Hatay'ın Altınözü ilçesinde Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği tarafından fonlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Bankası iş birliğinde yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi içerisinde endüstriyel mutfak ve güzellik salonunun bulunduğu tesis hizmete girdi.

"Kadınlarımız hayata dönmeden şehrimiz hayata dönmeyecek"

Depremin yaralarının sarılması için esnafa ve kadınlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Asırların felaketinde ilimiz hem ruhen hem de madden çok derin yara aldı. Bu derin yaraların iyileştirilmesi konusunda Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütüyoruz. Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu neredeyse yarısı Hatay ilimize ait. Bizler bu afette çok can kaybettik. Yaklaşık 53 bin 700 kaybımızdan neredeyse 25 bini Hatay'da oldu. Kadınlarımız da bu süreçte çok yara aldı. Bunlardan özellikle emeğini, zamanını her şeyini işine ve gücüne adayan üreten kadınlarımız da maalesef çok sıkıntı çekti. Kadınlarımızı tekrar hayata kazandırmak onları ayağa kaldırmak için çalışmalara başladık. Afette zarar gören bizim tespitimiz içerisinde 35 tane kadın kooperatifimizle temas kurduk. Kadın kooperatiflerimize 5 tane biz ekleyerek, toplamda 40 kadın kooperatifimizle yola çıktık. Ticaretin normale dönmesi için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, KOSGEB ve Kredi kooperatifleri dahil yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda bağış ve krediler verildi. Emeğiyle, bileğiyle çalışan insanlarımıza 6 bin 180 prefabrik iş yeri yaptık. 30 adet prefabrik iş yeri de kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak, kadın kooperatiflerimize vermiş olduk. Buradaki temel amacımız; kadınlarımızın tekrar hayata dönmesiydi. Kadınlarımız hayata dönmeden şehrimiz hayata dönmeyecek. Kadınlarımız üretime katılmadan biz toplumsal ölçekte, orta kesimde üretimi tesis edemeyiz. Bizlerde bu tür çalışmaları çok değerli görüyoruz" şeklinde konuştu.

Üretim sürekliliğinin sağlanması, ürünlerin daha geniş bir kitleye ulaşması için destekler verdiklerini dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, "Kalkınma ajansları genel müdürlüğü olarak Avrupa finansman ve Dünya Bankası işbirliğiyle SEECO projemizi yürütüyoruz. Kadınların ve gençlerin girişimcilik ruhlarını desteklemek, iş kurmalarına teşvik etmek ve mevcut girişimleri güçlendirmek için çalışıyoruz. 11 ildeki 5 Kalkınma ajansı bölgesinde bu hedefleri başarmak için kararlıyız. Hatay tarihi, kültürel zenginliği ve misafirperver insanları ülkemizin gözbebeğidir. Karşılaştığımız deprem felaketi ülkemizdeki tüm insanlarda derin bir üzüntü bırakırken, yardımlaşmanın ve birbirimize destek olmanın önemini ülke olarak yeniden hatırladık. HAZEK kooperatifi bu zorlu koşullar içerisinde iyileşmenin yolunu dayanışma içinde çalışmaktan geçtiğini bizlere gösterdi. Projemizde kooperatifimiz için Hatay'da en büyük endüstriyel mutfağımızı kurduk. Üretim sürekliliğinin sağlanması, ürünlerin daha geniş bir kitleye ulaşması için destekler verdik. Bu tesiste yöresel ürünlerimizi değerlendirmek işleme ve paketleme süreçlerini modernize etmek ve nihayetinde Hatay'ın eşsiz lezzetlerini geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Proje sayesinde kadın ve gençlerin kendi kendine yetebilirliğini desteklemek, sosyal girişimciliği güçlendirmek olduğunu söyleyen EUD Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, "Bugün Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının hızlandırılmış destek programını başlatıyoruz. Bu her 2 girişimde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye'de mülteci ve ev sahibi topluluklarda sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesi kısa adıyla SEECO projesi kapsamında desteklenen girişimlerdir. İnancımız bu proje kadın ve gençlerin kendi kendine yetebilirliğini desteklemek, sosyal girişimciliği güçlendirmek suretiyle mülteciler dahil farklı gruplara ve kadınlara pek çok fırsat sunacaktır. Sosyal girişimcilik, sosyal ekonomik ve çevresel güçlükler ile mücadelemizde çok önemli bir role sahiptir. Bütün tarafların bu gayretleriyle bölgede etkilenen kişilerin yaşam ve işlevini eski haline getirme adına daha da anlam ve önem kazanan faaliyetler hız kazandı" şeklinde konuştu.